(Özel) TOKİ’nin İznik evlerine icra şoku

Bursa’nın İznik ilçesinde yapımına 2016 yılında başlanan Üğecek mevkiindeki TOKİ konutları, müteahhit firmanın borcu sebebiyle icralık oldu.

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından İznik’te yapılan 165 adet konut ve sosyal donatı alanlarından oluşan projenin teslim tarihinin üzerinden tam 14 ay geçti. Bu belirsizlik hak sahiplerini tedirgin etmeye başladı. Proje ihalesi 21 milyon 650 bin TL bedelle 21 Ocak’ta, yer teslimi ise 23 Şubat 2016’da yapılan TOKi konutları icralık oldu. Müteahhit firmanın ilçedeki esnaftan aldığı malzeme paralarını ödemediği öne sürüldü. Alacağını tahsil edemeyen esnafın firmayı icraya verdiği ortaya çıktı. Geçen hafta hacze giden alacaklılar dairelerdeki kapıları sökmek istedi. Yetkililer son anda devreye girerek kapılar söktürülmezken, firmaya mühlet verildi.

İznik’te 23 bin metrelik alana kurulu olacak olan İznik sosyal konutları 2+1 ve 3+1 olacak. 165 konuttan oluşacak projede 1 adet 120 kişilik cami, 4 adet dükkan bulunacak. Konut cephelerinde Türk mimarisine uygun ahşap korkuluklar, alaturka kiremit çatı kaplamalar bulunacak. Cami ile 780 adet ağacı barındıracak proje bittiğinde yeşil görüntüsü ile İznik’e değer katacak. Sosyal donatı alanları, çocuk oyun parkları ve özel bahçelerin olacağı proje mahalle kültürünün izlerini taşıyacak.