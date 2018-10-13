GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

13 Ekim 2018 Cumartesi 09:04

(Özel) Uludağ’da kırsal turizm atağı

Uludağ’ın eteklerindeki doğa harikası mekanlar, kırsal ve dinlenme turizmini canlı tutuyor. Yerli turistler buz gibi akan dereden alabalık yakalayarak bungalov tipi evlerde kalmak için yüzlerce kilometre yol geliyor.

(Özel) Uludağ'da kırsal turizm atağı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Uludağ’ın eteklerindeki doğa harikası mekanlar, kırsal ve dinlenme turizmini canlı tutuyor. Yerli turistler buz gibi akan dereden alabalık yakalayarak bungalov tipi evlerde kalmak için yüzlerce kilometre yol geliyor.

Türkiye’de hızla gelişmekte olan yeni bir turizm biçimi olan ’kırsal turizm’, kırsal alanların kalkındırılmasında büyük rol oynuyor. Özellikle giderek zorlaşan hayat koşulları, gürültü, trafik yoğunluğu, çevre kirliliği ve yoğun çalışma temposu içinde yorulan insanlar, hafta sonları devamlı yaşadıkları yerlerin dışına kalan Uludağ’ın yemyeşil vadilerinde dinlenerek hem fiziksel hem de psikolojik sağlıklarını yeniden kazanıyor.

Bursa’ya 40 kilometre uzaklıkta Keles’e bağlı Dağdibi Mahallesi’nde kurulan bungalov tipi butik otelleri görmek ve Uludağ’ın buz gibi akan derelerinde balık yakalamak için Türkiye’nin her bölgesinden turist geliyor. Zengin bitki örtüsü, su kaynakları, yürüyüş yolları, çocuk parkı, organik meyve ve bol oksijenli temiz havanın bulunduğu bölgedeki bungalov evlerinde 4 kişilik bir aile kalabiliyor.

Babasıyla birlikte açtıkları alabalık tesisine vatandaşlardan gelen istekler doğrultusunda bungalov tipi evler yaptıklarını anlatan Ömer Pehlevan, "Şehrin stresinden kaçmak isteyen misafirlerimize Uludağ’ın eteklerinde tamamen doğa ile iç içe konaklama hizmeti restoran ve kahvaltı hizmeti veriyoruz. Bursa’ya 40 kilometre uzaklıkta. İnsanlar sabah kahvaltıya geliyor. Konaklamak isteyenler misafirimiz oluyor. Yeni bir tesis çok daha iyi yerlere gelmek istiyoruz" dedi.

Tesislerde çocuklar için oyun parkı, konaklayan misafirler için yürüyüş yolları, balık tutmaları içinde suni bir gölün bulunduğunu anlatan Pehlevan, "Konuklarımız çilek, ahududu, vişne, kiraz gibi doğal meyveleri dalından kopartıp yiyebiliyor. Bungalov evlerin içerisinde duş, tuvalet, televizyon, buzdolabı, ısıtıcı var. 4 kişilik bir aile tüm ihtiyaçlarını giderebilir" diye konuştu.

Bungalov evlerin konaklama ücreti ise hafta sonu 250 TL, hafta içi 180 TL şeklinde değişiyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku