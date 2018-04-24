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24 Nisan 2018 Salı 10:32

(Özel) Üst geçit engellilere geçit vermiyor

Zonguldak Devrek’te engelli bireylere engel olan geçitler vatandaşların tepkisine neden oldu.

(Özel) Üst geçit engellilere geçit vermiyor
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Zonguldak Devrek’te engelli bireylere engel olan geçitler vatandaşların tepkisine neden oldu.

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen engelli bireyler ve diğer vatandaşlar zaman zaman ölümle karşı karşıya kalıyor. İlçenin Karşıyaka Mahallesi’nde ikamet eden ve şehir merkezine gelmek isteyen vatandaşlar karşıdan karşıya geçerken zor anlar yaşıyor. Kara yolları tarafından yapılan dört metre yükseklikteki üst geçidi kullanamayan özellikle engelli vatandaşlar engelli rampası ve asansör sorunun biran evvel giderilmesini istiyor.

Zonguldak-Ankara karayolunun uluslararası yol statüsünde olduğunu söyleyen Devrekli vatandaşlar, "Karayolları tarafından yapılan üst geçit hangi mantığa göre yapıldıysa anlam vermekte zorlanıyoruz. Çünkü özellikle engelli vatandaşların bu üst geçidi kullanması mümkün değil. Ne bir asansör sistemi var ne de başka bir engelli rampası. Burada zaman zaman yaralanmalı hatta ölümlü trafik kazaları meydana gelmektedir. Yine yoldan karşıya geçmek için adeta vatandaşlara engel çekilmiş karşı tarafa geçmek için adeta cambazlık yapmak zorunda kalıyoruz. Bizler tehlikeyi göze alarak belki de bir şekilde engelleri aşıyoruz ama engelli vatandaşlarını bu engelleri aşması imkansız acilen bu soruna çözüm bulunması için yetkilileri göreve davet ediyoruz" dedi.
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