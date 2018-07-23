GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Temmuz 2018 Pazartesi 12:11

(Özel) Van Gölü sahilinde köpük partisi

Van’ın Edremit ilçesinde 4 yıl önce kurulan beach’te vatandaşlar köpük partisinin keyfini yaşıyor.Van Gölü sahilinde 12 dönümlük arsa üzerine inşa edilen Divan Aqua Park Tesisleri’nde vatandaşlar hem gölde hem de havuzda yüzmenin...

(Özel) Van Gölü sahilinde köpük partisi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Van’ın Edremit ilçesinde 4 yıl önce kurulan beach’te vatandaşlar köpük partisinin keyfini yaşıyor.

Van Gölü sahilinde 12 dönümlük arsa üzerine inşa edilen Divan Aqua Park Tesisleri’nde vatandaşlar hem gölde hem de havuzda yüzmenin keyfini çıkarıyor. Aqua Park’ın yanı sıra 250 metrekarelik yarı olimpik yüzme havuzu, 60 metrekarelik çocuk havuzu, güneşlenme terasları, havuz başı restoran ve ailelerin rahatlıkla piknik yapacakları bölümlerin olduğu tesiste, özellikle köpük partisi çocuklar başta olmak üzere yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi.

Her yıl tesiste farklı yeniliklere imza attıklarını ifade eden Divan Beach İşletmecisi Tuba Dede, “Özellikle yurt dışından gelen misafirlerimizin köpük partisine çok büyük ilgileri vardı. Daha önce farklı tarzlarda etkinliklerimiz vardı. Bu yıl bir yenisini ekledik. Hem yerli hem yabancı misafirlerimizin ilgisini çekiyor. Özellikle çocuklar çok eğleniyor. Bu da bizleri haliyle mutlu ediyor” dedi.

İlk defa köpük partisi ile karşılaştıklarını ifade eden çocuklar ise çok keyif aldıklarını söyledi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku