(Özel) Van Gölü sahilinde köpük partisi

Van’ın Edremit ilçesinde 4 yıl önce kurulan beach’te vatandaşlar köpük partisinin keyfini yaşıyor.Van Gölü sahilinde 12 dönümlük arsa üzerine inşa edilen Divan Aqua Park Tesisleri’nde vatandaşlar hem gölde hem de havuzda yüzmenin...

Van’ın Edremit ilçesinde 4 yıl önce kurulan beach’te vatandaşlar köpük partisinin keyfini yaşıyor.

Van Gölü sahilinde 12 dönümlük arsa üzerine inşa edilen Divan Aqua Park Tesisleri’nde vatandaşlar hem gölde hem de havuzda yüzmenin keyfini çıkarıyor. Aqua Park’ın yanı sıra 250 metrekarelik yarı olimpik yüzme havuzu, 60 metrekarelik çocuk havuzu, güneşlenme terasları, havuz başı restoran ve ailelerin rahatlıkla piknik yapacakları bölümlerin olduğu tesiste, özellikle köpük partisi çocuklar başta olmak üzere yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi.

Her yıl tesiste farklı yeniliklere imza attıklarını ifade eden Divan Beach İşletmecisi Tuba Dede, “Özellikle yurt dışından gelen misafirlerimizin köpük partisine çok büyük ilgileri vardı. Daha önce farklı tarzlarda etkinliklerimiz vardı. Bu yıl bir yenisini ekledik. Hem yerli hem yabancı misafirlerimizin ilgisini çekiyor. Özellikle çocuklar çok eğleniyor. Bu da bizleri haliyle mutlu ediyor” dedi.

İlk defa köpük partisi ile karşılaştıklarını ifade eden çocuklar ise çok keyif aldıklarını söyledi.