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23 Nisan 2018 Pazartesi 16:00

(Özel) Yaşıtları eğlenirken onlar ekmek parası için çalışıyor

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Taksim’de yaşıtları parkta oynayan çocukların su ve balon satması yürekleri burktu.

(Özel) Yaşıtları eğlenirken onlar ekmek parası için çalışıyor
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Taksim’de yaşıtları parkta oynayan çocukların su ve balon satması yürekleri burktu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye’de düzenlenen tören ve etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda da sabah düzenlenen törenin ardından kutlamalar çeşitli etkinliklerle devam etti. Gezi Parkı’na gelen çocuklar ise parkta oyun oynayarak bayramın keyfini doyasıya çıkarttı. Çocuklar parkta eğlendiği esnada Taksim Meydanı’nda su ve balon satan çocuklar yürekleri burktu. Ekmek parası kazanmak için sıcağın altında vatandaşlara su çocuklarına ise balon satmaya çalışan çocuklar yürekleri sızlattı.
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