(Özel) Zabıta memuru çalışırken 4 üniversite bitirdi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığında görevli zabıta memuru Adem Esen, çalışırken kayıt olduğu 4 üniversiteyi de bitirdi. Esen, üniversitede geliştirdiği projelerle de ödülleri topladı.

Gaziantep’te yaşayan 41 yaşındaki zabıta memuru Adem Esen, 16 yıldır yaptığı görevinin yanı sıra kayıt olduğu farklı üniversitelerde mekatronik, bilgisayar teknolojileri, uluslararası ilişkiler ve laborant veteriner sağlığı bölümlerini bitirdi. Esen, kendi geliştirdiği projelerin de hem yazılımını hem donanımını yapıyor. Adem Esen geliştirdiği projelerle de bir çok ödülün sahibi oldu.

Adem Esen, askeri alanda kullanılacak kızılötesi bir sisteme sahip çubuk ve uzaktan kontrol projeleri ile girdiği yarışmada aynı dalda hem ikincilik hem de üçüncülük ödülü aldı. Ayrıca geliştirdiği bir sistemle insan vücudunda kan basıncının yükselmesi ile kalp krizi riskini önceden bilmeyi sağlayan bir cihaz ile yarışmalara katıldı.

“ASELSAN’da çalışmak istiyorum”

Eğitim ve inovasyon alanında çalışmalarına ve okumaya devam edeceğini kaydeden Adem Esen, hayalinin ise ASELSAN veya TÜBİTAK gibi kuruluşlarda yazılımcı olarak çalışmak olduğunu vurguladı.

Elektrik elektronik alanında kendini geliştirmek istediğini vurgulayan 16 yıllık zabıt memuru Adem Esen, ”Amaç bir diploma almak değil. Amacımız devletin bize sağladığı imkanlardan faydalanarak taş üstüne taş koyma amacıyla kendimi ilerletmeye çalışıyorum. İlerleyen zamanlarda elektrik elektronik Mühendisliği ya da endüstri mühendisliği alanında kendimi geliştirmeyi düşünüyorum. Mesleğimi gerçekten çok severek yapıyorum. Mesleğime aşığım diyebilirim. Ama ilerleyen zamanlarda ASELSAN ve TUBİTAK gibi kuruluşlarda bana bir görev verilir ise yazılım, donanım veya elektrik elektronik gibi alanlar da çalışmak isterim” ifadelerini kullandı.

Askeri alanda kızılötesi bir sistem

Esen, Ermenistan sınırında askerlik görevini yaptığı sırada düşündüğü sistemin yazılım ve donanımının kendisine ait olduğunu belirterek, “Askeri alanda kullanılacak kızılötesi bir sistem geliştirdik. Ben Ermenistan sınırında görev yaparken askerlerimiz çok uzun mesafelere gidiyordu. Birer kilometre aralıklar ile dikilen çubuklar sayesinde çubuklar arasında herhangi bir geçiş olduğu taktirde SMS yolu ile kuleye bilgi veriyor. Bunun ilerleyen zamanlarda TUBİTAK ve ASELSAN tarafından geliştirilebileceğini düşünüyordum. Yazılımı ve donanımı bana ait olan çalışmalarımız oldu ilerleyen zamanlarda inşallah devam edecek” dedi.

“Kalp krizin tahmin eden bir sistem geliştirdim”

Zabıta memuru Adem Esen, ”Ülkemizde eğitim ve inovasyon alanında büyük atılımlar yapıldı. Bu kapsamda bizlere eğitim alanında çok imkanlar sağlandı. Bu şekilde iki örgün ve iki açıköğretim olmak üzere toplam 4 üniversite bitirdim. Ayrıca bu kapsamda girdiğim yarışmalarda ödüller aldım. İlk girdiğim yarışmada kan basıncını ölçerek kalp krizini tahmin eden bir sistem geliştirdik. Girdiğim yarışmada bu proje ile ikinci odum” şeklinde konuşu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Salih Yıldırım ise “Ülkemizin geliştiği gibi zabıta teşkilatı da gelişiyor. 250’ye yakın personelimiz var bu arkadaşlarımızın yaklaşık yüzde 65’i yüksekokul veya fakülte mezunudur. Biz başarılı arkadaşlarımızı eğitim konusunda destekliyoruz. İnşallah bu başarılarımız devam edecektir” diye konuştu.