Özil’in Cumhurbaşkanı Erdoğanlı tabelasına törenli açılış

Almanya milli takımını bıraktığını açıklayan Türk kökenli futbolcu Mesut Özil’in memleketi Devrek’te adının verildiği caddenin tabelasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafı, düzenlenen törenle değiştirildi.

Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ve arkadaşının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte fotoğraf çektirmesinin ardından Alman medyası ve Alman milli takımında huzursuzluk yaşamasının ardından Alman milli takımından istifa eden Mesut Özil’e Devrekli hemşehrileri sahip çıkarak yalnız bırakmadı. Özil’in Alman milli takım formalı tabelası, Cumhurbaşkanı Erdoğanlı fotoğrafı ile değiştirildi

Adının verildiği cadde üzerinde Alman milli takımı forması ile tabelada resmi duran Mesut Özil’in resmi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile değiştirildi.

"Yere göğe sığdıramadıkları Özil’i yerden yere vurmaya başladılar"

Törende konuşan Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, “Konu ırkçılık ve ayrımcılık. Hemşehrimiz Mesut Özil, İlkay Gündoğan ve Cenk Tosun İngiltere’de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirdiler. Bu fotoğraf sonrası İngiliz ve Alman medyası söylemlere başladı. Irkçılık, ayrımcılık. Rusya’da yapılan Dünya Kupasında bu ırkçılık, ayrımcılık devam etti. Bu işini ilginç yanı ise tüm ülkede yabancı futbolcular varken Türk asıllı futbolcular gündeme geldi. İsveç milli takımında oynayan Jimmy Durmaz’la başladı. Aşırı sağcı İsveçliler Durmaz’ı günah keçisi ilan ettiler. Sonrasında Alman medyası başladı. Önceki yıllarda yerlere göklere sığdıramadıkları Mesut Özil’i yerden yere vurmaya başladılar. Futbol takım oyunu 11 kişinin hepsi oynayacak. Başarısızlığının nedenini Mesut Özil yaptılar. Bu yapılanlara üzüldük. Bu yapılanlara Mesut Özil’e zarar vermemek için sustuk. Mesut Özil’in açıklamaları bizleri rahatlattı. Bu olayları tüm Almanlara mal etmek mümkün değil. Burada Mesut Özil’in adını verdiğimiz bir caddemiz var. Alman milli takımı forması ile çekilen fotoğrafın üstüne Mesut Özil’in Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafı yapıştırdık. Biz ırkçılığa karşıyız yapanları da kınıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Programa katılan gurbetçi vatandaş Celal Davulcu ise Alman milli takımını bırakan Mesut Özil’in arkasında olduklarını ifade ederek, "Biz Almanya’da yaşıyoruz. Almanya’nın yıllardır bizleri hor görmelerine, ırkçılık girişimleri, Türkleri bir türlü hazmedemediler. Türklerin orada alın teri ile çalışmasını Cumhurbaşkanımıza sahip çıkmasını bir türlü hazmedemediler. Biz Mesut Özil’in Cumhurbaşkanımızın ve milletimizin arkasındayız" şeklinde konuştu.

Programda konuşmaların ardından tabelanın önündeki Türk Bayrağı çekilerek tabela açıldı. Devrek Belediye Sporlu futbolcular da programa katılarak tabelanın önünde fotoğraf çektirdi.