Özlü: 'Teknoloji açığı kapanırsa, ne dış ticaret, ne de cari açık kalır'

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Balıkesir Üniversitesi’nde kurulan Teknokentin temal atma törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Özlü, Türkiye’nin tek eksiğinin teknoloji açığı olduğunun altını çizerek, "Türkiye’nin teknoloji açığı kapanırsa, ne dış ticaret açığı, ne cari açığı kalır" dedi.

1950’li yıllarda ABD’de kurulan Silikon Vadisi ile ortaya çıkan Teknokentlerden birinin temeli bugün Balıkesir’de atıldı. Balıkesir Üniversitesi Çağış Yerleşkesi’nde temeli atılan Teknokent, üniversite, sanayi ve kent işbirliğini sağlamak için büyük avantajlar sağlayacak. Temel atma törenininde sırasıyla Teknokent Genel Müdürü Mesut Eray, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu kısa birer konuşma yaparak Teknokent’in hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ardından konuşan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ise projede emeğe geçenlere teşekkür ederek, "10 Fakültesi, 4 Enstitüsü, 5 Yüksekokulu ve 13 Meslek Yüksek Okulu ve 19 Araştırma Uygulama Merkezi ile gençleri geleceğe hazırlayan Balıkesir Üniversitesi bugün önemli bir adım atıyor" dedi.

Sıradan bir yerin temelini atmadıklarının altını çizen Bakan Özlü, "Bilim merkezi, teknoloji üssü ve ileri sanayi ülkesi Türkiye hedefine doğru giderken bu hedefin tek önemli kadrajlarından biri olan Teknokentlerimizden birini de Balıkesir’de kuruyoruz. Bugün sayıları 77’ye ulaşan Teknokentler, Türkiye’yi geleceğin dünyasında lider ülkelerden biri haline getirecek olan teknoloji ordularının ana üssüdür. Hali hazırda Teknokentlerimizdeki 47 bin çalışan Türkiye’nin sanayi 4.0 yolundaki öncü kuvvetleridir. Dünya tarihi bir dönüşümden geçiyor. 4.’cü sanayi devrimi tüm kuralları yeniden düzenliyor. Artık sanayinin ihtiyaç duyduğu kanı bilim ve teknoloji pompalıyor. Teknoloji üretemeyen, teknoloji kullanamayan işletmeler karşı konulamaz bir şekilde silinip gidiyor. İşte bu yeni durum hepimizin teknolojik dönüşüm için şapkamızı önümüze koyup düşünmemizi ve hemen harekete geçmemizi gerekli kılıyor. Bu anlamda Hükümet ve Bakanlık olarak teknoloji üssü Türkiye hedefini belirledik ve o hedefe doğru var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Türkiye’nin bu yolda tel başına koşuyu tamamlayamayacağını söyleyen Bakan Özlü, "Bu yolda Üniversitelerimizin, özel sektörün ve sivil toplum kuruluşlarının da aynı hedefe yönelmeleri gerekiyor. Teknoloji üretimi ve kullanımı konusunda özellikle üniversitelerimize büyük görev düşüyor. Çünkü diğer paydaşlarımızdan farklı olarak üniversitelerimiz gençlerimize gelecekte yer açmak için varlar. Çünkü üniversitelerimiz bilimin ana üssü konumundadırlar. Fikir bilgi çağında hiç olmadığı kadar kıymetlidir. Çağımız parlak bir fikrin kısa sürede dünyaca ünlü markalara dönüştüğü örneklerle doludur. Sizlerin yapması gereken bu parlak fikirlerin uygulamaya geçmesi, sanayiye, üretime ve ekonomiye kazandırılmasıdır. İşte Teknokentler bunun için vardır. Teknokentler pırıl pırıl gençlerimizin birbirinden parlak fikirlerinin hayat bulduğu yerlerdir. Bizim bütün çabamız üretilen fikirleri ve projeleri katma değeri yüksek ürünlere dönüştürmektir" dedi.

4.cü sanayi devriminin sadece kampuslara sıkışıp kalmaması gerektiğini söyleyen Özlü, "Bu sahada uygulamaya geçmelidir. Bu çerçevede bilim, sanayi iş birliği etkin bir şekilde gerçekleştirilecektir. Bilimin kalbinin attığı üniversitelerimiz sanayinin kalbine kan pompalayan teknolojinin de üretim merkezi olacak. İnanıyorum ki 80’e yaklaşan ve sayısını daha da arttıracağımız Teknokentlerimiz ile bunu başaracağız. Bizim parolamız yüksek teknolojidir. Ülkelerin rekabet gücünü teknolojik gelişmişlik düzeyi belirlemektedir. Bu gerçekten hareketle yüksek teknoloji açığımızı hiç vakit kaybetmeden kapatacağız. Türkiye’nin tek açığı vardır teknoloji açığı. Ne zaman ki Türkiye teknoloji açığını kapatır. Kapattığımızda Türkiye’nin ne dış ticaret açığı kalır, ne cari açığı kalır. O açığı kapatarak değerli arkadaşlar çok ciddi bir sıçrama yapacağız. Yüksek teknoloji ürünlerin pazarı değil üretim üssü olacağız. Kendi özgün teknolojilerimizi, yerli teknik kapasitemizi geliştireceğiz. Dolayısıyla başta üniversiteler olmak üzere tüm paydaşlarımızın araştırma, geliştirme ve inovasyonu temel alan bir yaklaşımla hareket etmelerini istiyoruz. Hükümetimiz ve bakanlığımız teknoloji geliştirme bölgelerine, araştırma geliştirme ve tasarım merkezlerine ve yüksek teknoloji üretmek isteyen bütün girişimcilere cömert teşvikler sunmaya devam edecek. Bu vesileyle temelini atacağımız Balıkesir Üniversitesi Teknokenti’nin Türkiye’nin teknoloji üssü hedefine giden yolda önemli bir adım olacağına inanıyorum. Emeği geçen paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmalar sonrasında dua edilerek, Teknokent’in temelinin atılması için start düğmesine basıldı.