Mali kriz içerisindeki Pakistan, IMF ile “Kurtarma Paketi” görüşmelerine başladı.

Uluslararası Para Fonu Başkanı Christine Lagarde, mali kriz içerisindeki Pakistan’ın yardım talebinde bulunduğunu açıklayarak ekonomi yetkilileriyle bugün bir araya geldiklerini bildirdi. Lagarde, "Mali kriz içindeki Pakistan, yardım talebinde bulundu” ifadelerini kullandı. Lagarde, Pakistan Maliye Bakanı Asad Umar ve Devlet Bankası Müdürü Tariq Bajwa ile görüştüğünü belirterek, "IMF ekibi, önümüzdeki haftalarda IMF destekli ekonomik programları başlatmak üzere İslamabad’ı ziyaret edecek” dedi.

IMF’nin Endonezya’nın Bali Adası’nda başlayacak yıllık toplantısına katılan Umar, “Kurtarma Paketi” görüşmelerine başladığını belirtti. Pakistan Maliye Bakanı Asad Umar, geçen hafta yaptığı açıklamada borç alımı için IMF ile resmi görüşmelere başlanacağını açıklamıştı. Pakistan Başbakanı İmran Han ise 10-12 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunu açıklamıştı.