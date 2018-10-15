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15 Ekim 2018 Pazartesi 11:32

Pakistan’da dine küfreden Asia Bibi’nin son duruşması düzenlenecek

Pakistan Yüksek Mahkemesi dine küfrettiği gerekçesiyle idam cezası istenen Asia Bibi’nin cezasını bugün açıklayacak.

Pakistan'da dine küfreden Asia Bibi'nin son duruşması düzenlenecek
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Pakistan Yüksek Mahkemesi dine küfrettiği gerekçesiyle idam cezası istenen Asia Bibi’nin cezasını bugün açıklayacak.

Asia Bibi 2009 yılında girdiği sözlü bir tartışmada dine küfretmiş ve hakkında soruşturma açılmıştı. Bibi’nin mahkemesi bir yıl sürmüş ve 2010 yılında asılarak idama mahkum edilmişti. Bibi’nin avukatı karara itiraz etmiş ve davayı Lahor Yüksek Mahkemesine taşımıştı. Lahor Yüksek Mahkemesi de 2014 yılında kararı onaylamış ve mahkeme “müebbet veya idam cezası verilmeli” açıklamasında bulunmuştu. Pakistan Yüksek Mahkemesi, 2015 yılında Asia Bibi’nin karara itirazını kabul etti ve 2016 yılından beri soruşturmasını sürdürüyor. Pakistan Yüksek Mahkemesi makamı, bugün kararı açıklayacak ancak mahkeme kararı çok gizli tuttuğu için nasıl bir karar alınacağı konusunda herhangi bir bilgi bulunmuyor.
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