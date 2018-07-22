Palandöken: “Bedelli askerlikle esnaf elemanından olmayacak”

Bedelli askerlik uygulamasının esnaf için olumlu olacağını ve deneyimli eleman eksikliğinin de giderileceğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnafımız yanında elemanıyla tam düzeni oturtmuş, ona işi öğretmişken askerlik çıktığında tüm işler yarım kalıyordu ya da askere gidip gelecek olanlar bir işe girmiyordu ve kalifiye eleman eksikliği yaşanıyordu. Esnafımızla birlikte iş dünyası ve ekonomimiz bu açıdan daha rahat nefes alacaktır” dedi.

Bedelli askerlik uygulamasının esnaf için olumlu olacağını ve deneyimli eleman eksikliğinin de giderileceğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnafımız yanında elemanıyla tam düzeni oturtmuş, ona işi öğretmişken askerlik çıktığında tüm işler yarım kalıyordu ya da askere gidip gelecek olanlar bir işe girmiyordu ve kalifiye eleman eksikliği yaşanıyordu. Esnafımızla birlikte iş dünyası ve ekonomimiz bu açıdan daha rahat nefes alacaktır” dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bedelli askerlik uygulamasının hem ekonomi için hem de iş dünyası için büyük kazanç olacağını vurgulayarak, “Yanındaki deneyimli elemanı olmazsa olmaz esnaflarımız var. En önemlisi iş yeri açmış olan asker adayı esnafımız var. Örneğin bir muavin bir gün bile olmasa o otobüs yolculuğa çıkamaz. Onun yerine başkasını aldıklarında ise tekrar eski muavini kabul edemezler. Birçok işte 28 gün izin ile 6 ay uzaklaşmanın bir farkı olmuyor maalesef. Ülkemizin ekonomiye ve topluma büyük fayda sağlayan her sektörden deneyimli elemana ihtiyacı var. İşe giriş döneminde askere gitmemiş olmak gibi büyük olumsuz bir kriteri aşarak işe girmiş, işini kurmuş elemanları iş dünyası hiçbir zaman kaybetmek istemez. Esnaf dükkânını kapatamaz, öğretmen öğrencilerini bir gün bile eğitimsiz bırakamaz. Yetişmiş elemanların kısa veya uzun dönem askere giderek işinden uzaklaşması hem kendisini köreltiyor, hem de döndüğünde o işi kaybetme riski taşıyor. Bunun için 28 günlük temel eğitimde esneklik sağlanmalı veya ikamet edilen yerde temel eğitim imkanı sağlanmalı” şeklinde konuştu.

Artık gelişmiş devletlerin insan gücünden çok savunma araçlarına doğru strateji değiştirdiğine dikkat çeken Palandöken, “Dünyada gelişmiş ülkelerin savunma sanayilerini bedensel güç üzerinden uçak, tank, füze vb. gibi araçlarla makine ve güçlü silahlar üzerine kurduklarını da görüyoruz. Nihayetinde ülkemiz gelişmekte olan ülkeler arasında ve her geçen gün büyüyor. Bu askeri değişime ayak uydurması ve öncelikle ekonomik gücümüzü artırarak gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşması açısından önemli. İşlerini bırakıp askere gidecek 5 milyona yakın kişinin 15 bin TL’lik bedel ödemesi ekonomiye 75 milyar liralık bir gelir sağlayacak. Doğrudan hazineye gidecek olan bu paranın, mevcut durumda ekonomideki iniş çıkışları da düzeltecektir. Bedelli askerlik hem ekonomik olarak hem de savunma gücü olarak gücümüze güç katacaktır” diye söyledi.