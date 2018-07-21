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21 Temmuz 2018 Cumartesi 12:11

Palandöken: "Gıda ürünlerindeki KDV karmaşası son bulmalı"

Gıda ürünlerindeki farklı KDV uygulamalarının son bulmasını yeni yönetimden beklediklerini söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Gıda ürünlerinin toptan ve perakende satışındaki farklı KDV oranı uygulaması çok sayıda soruna neden oluyor ve esnafı mağdur ediyor. Mağduriyetlerin önlenmesi için gıda ürünlerindeki farklı KDV oranı uygulamasına bir an önce son verilmeli" dedi.

Palandöken: 'Gıda ürünlerindeki KDV karmaşası son bulmalı'
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Gıda ürünlerindeki farklı KDV uygulamalarının son bulmasını yeni yönetimden beklediklerini söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Gıda ürünlerinin toptan ve perakende satışındaki farklı KDV oranı uygulaması çok sayıda soruna neden oluyor ve esnafı mağdur ediyor. Mağduriyetlerin önlenmesi için gıda ürünlerindeki farklı KDV oranı uygulamasına bir an önce son verilmeli" dedi.

Aynı üründe birden fazla KDV oranı olmaması gerektiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Gıda ürünleri toptan alındığında yüzde 1 olan KDV oranı perakende satışta yüzde 8’e kadar çıkıyor. Özellikle yemek ve içecek sunumu faaliyeti yürüten lokantacı esnafımız farklı KDV oranlarından olumsuz etkileniyor. Özellikle lokanta, restoran, cafe gibi gıda sektöründe faaliyet gösteren esnafımız rekabet nedeniyle, yüklendikleri KDV’yi müşterilerine yansıtamıyor. Böyle olunca yüzde 8’lik KDV oranındaki yüzde 7’lik kısım esnafın üzerinde kalıyor. Üstelik KDV oranlarındaki bu durum merdiven altı yiyecek-içecek satışlarını ve kayıt dışılığı da artırıyor" açıklamasında bulundu.

Tüm gıda ürünlerinin KDV oranlarının yüzde 1 olması gerektiğini ifade eden Palandöken, "Kuruyemişi toptan satınca yüzde 1, perakende satınca yüzde 8, kuruyemiş ürünlerinin üzerini soya veya şekerle kaplayınca yüzde 18 KDV oranı var. Unu yüzde 1 KDV ile alıp ekmek yaparak satarsanız yine yüzde 1 ancak simit yaparak satarsanız yüzde 8 KDV uygulanıyor. Yufkanın KDV oranı yüzde 1, aynı yufkayı şerit şerit kesip erişte diye satarsanız KDV oranı yüzde 8 oluyor. Gıdada farklı KDV oranı uygulaması yalnızca Türkiye’de var. Bu karışıklığın önüne geçmek için tüm gıda ürünlerinde KDV oranı yüzde 1 olmalı. KDV oranları eşitlenirse KDV iadesi ile ilgili sorunlar da kendiliğinden çözülmüş olacak" ifadelerini kaydetti.
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