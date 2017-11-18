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18 Kasım 2017 Cumartesi 17:38

Palandöken’den Süleymanoğlu için başsağlığı mesajı

Olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu’nun tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesi üzerine başsağlığı mesajı yayınlayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Naim Süleymanoğlu halter tarihinin en önemli sporcusuydu. İsmini halter tarihine altın harflerle yazdıran Naim Süleymanoğlu’na Allah’tan rahmet diliyorum. Ülkemizin ve milletimizin başı sağolsun” dedi.

Palandöken'den Süleymanoğlu için başsağlığı mesajı
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Olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu’nun tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesi üzerine başsağlığı mesajı yayınlayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Naim Süleymanoğlu halter tarihinin en önemli sporcusuydu. İsmini halter tarihine altın harflerle yazdıran Naim Süleymanoğlu’na Allah’tan rahmet diliyorum. Ülkemizin ve milletimizin başı sağolsun” dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken mesajında şöyle dedi: “46 dünya rekoru ile ulaşılması güç bir rekora imza atan ve tüm rekorları alt üst eden, Ay Yıldızlı bayrağımızı dalgalandırıp istiklal Marşımızı defalarca tüm dünyaya dinleten Milli Haltercimiz Naim Süleymanoğlun’u ve başarılarını ülke olarak unutmamız mümkün değil. Halter sporunu ülkemize sevdiren boyu küçük ama yüreği büyük dünyanın önünde eğildiği ve 50 yaşında aramızdan ayrılan Naim Süleymanoğlu’na Allahtan rahmet kederli ailesine ve tüm milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum.”

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