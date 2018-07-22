Pamukkale Belediyesi mahallelerde şenliklere devam ediyor

Denizli Pamukkale Belediyesi tarafından bu yaz “Haydi Çocuklar Mahallemizde Şenlik Var” sloganıyla düzenlenen çocuk şenlikleri hafta sonu Goncalı ve Kayıhan Mahallelerinde gerçekleştirildi.Her yaz olduğu gibi bu yaz da, Pamukkale ilçe halkının...

Denizli Pamukkale Belediyesi tarafından bu yaz “Haydi Çocuklar Mahallemizde Şenlik Var” sloganıyla düzenlenen çocuk şenlikleri hafta sonu Goncalı ve Kayıhan Mahallelerinde gerçekleştirildi.

Her yaz olduğu gibi bu yaz da, Pamukkale ilçe halkının sosyal yaşantısına alternatif seçenekler sunmaya devam eden Pamukkale Belediyesi, “Haydi Çocuklar Mahallemizde Şenlik Var” sloganıyla her hafta farklı 2 mahallede çocuk şenlikleri düzenlemeye devam ediyor. Bu hafta Cuma akşamı Goncalı Mahallesi’nde Seren Bayraktar İlkokulu bahçesinde Cumartesi günü de Kayıhan Mahallesi’nde Mehmet Atmaca İlkokulu’nda kurulan çocuk oyun gruplarında minikler gönüllerince eğlendi. Etkinliklere Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin ve eşi Derya Gürlesin ile birlikte Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Kaya, AK Parti Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Gökbel, Pamukkale Belediye Meclisi üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda çocuk ve aileleri katıldı.Goncalı ve Kayıhan Mahallesinde düzenlediği çocuk şenliklerine katılan çocuklar gönüllerince eğlendi, ailelerde çocuklarının mutluluğuna ortak oldular.

“Hedefimiz yaz sonuna kadar bir çok mahallelerimizde çocuk şenliklerimizi düzenlemek”

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, çocuk şenliklerinde çocukların ve ailelerin mutluluğunu görmenin her şeyden önemli olduğu ifade ederek, “Her yaz olduğu gibi bu yaz da çocuklarımıza, gençlerimize yönelik etkinliklerimiz devam ediyor. Etkinliklerimizde çocuklar için özel hazırlanan çocuk oyun gruplarının yanı sıra, yüz boyama, halat çekme, çuval yarışı gibi oyunlarımız var. Ayrıca şenliğimize gelen tüm vatandaşlarımıza ücretsiz ikramlarımız oluyor. Hafta sonları iki farklı mahallemizde düzenlediğimiz şenliklerimizin duyurularını hafta içinden belediyemizin ve şahsi sosyal medya hesaplarımızdan ve belediyemiz web sitesinden tüm kamuoyuna duyuruyoruz. Hedefimiz yaz sonuna kadar bir çok mahallelerimizde çocuk şenliklerimizi düzenlemek. Bugüne kadar ki etkinliklerimize katılan vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, bundan sonraki düzenlenecek etkinliklerimize tüm halkımızı bekliyoruz” dedi.