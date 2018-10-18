Pamukkale’de internet kafe denetimi

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bulunan 30 internet kafede denetim yapıldı. Mevzuata uygun faaliyette bulunmayan kafelere toplam 24 bin 960 lira para cezası kesilirken 3 işletmeye de 3’er gün faaliyetten men cezası verildi.

Pamukkale Kaymakamlığı tarafından ilçede bulunan toplamda 30 internet kafede denetim yapıldı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, denetimlerde yasaklı sitelere girişi engelleyen filtreleme sistemi bulunmayan, güvenli internet hizmetini kullanmayan, güvenlik kamerası görüntülerini mevzuata uygun şekilde saklamayan, 12 yaşından küçüklerin internet kafelerine girmesine izin veren işletme sahipleri hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi.

Denetimlerde mevzuata aykırı faaliyet gösteren işletmelere cezai işlem uygulandığının belirtildiği açıklamada, “Güvenlik kamerası sistemi mevzuata aykırı olduğundan dolayı 5 işletmeye toplam 10 bin TL. 12 yaşından küçük çocukları yanlarında veli yada vasileri olmadan işyerlerine aldıklarından dolayı 3 işletmeye toplam 6 bin TL. işyerinde playstation bölümleri bulundurduğundan dolayı 1 işletmeye 2 bin TL. 3 işletmeye, yasaklı sitelere girişi engelleyen filtreme sistemini mevzuata uygun şekilde kullanmadığı ve IP değişiklikleri mülki amirliğe zamanında bildirilmediğinden dolayı 3’er gün faaliyetten men cezası verildi. Ayrıca 9 işletme mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği için resmi yazı ile uyarıldı. Defterdarlık tarafından ise; vergi ziyaına sebep olan ve özel usulsüzlük yapan 19 işletmeye 6 bin 960 TL cezası olmak üzere toplamda 24 bin 960 TL idari para cezası uygulandı. Denetim Komisyonunda görevli ekip üyeleri, mevzuata uygun faaliyette bulunan 13 internet kafeye de teşekkürlerini iletti" denildi.

Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, "Çocuklarımızın internet kafelerde karşılaşabilecekleri her türlü olumsuz durumu bertaraf etmek amacıyla, tüm kurumlarımızın katkılarıyla denetimler sürekli olarak aynı kararlılıkla devam edecek. Devlet olarak bizler gelecek neslimizin sağlıklı bir şekilde yetişmeleri için elimizden geleni yapmaya gayret gösteriyoruz. Bu konuda öncelikli olarak işletme sahiplerinin mevzuat doğrultusunda hareket etmelerini bekliyor, anne ve babalarında çocuklarını yakından takip etmelerini istiyoruz" dedi.