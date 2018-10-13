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13 Ekim 2018 Cumartesi 15:34

Papaz Brunson davasını ekonomistler de anlık olarak takip etti

Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan ve tahliye edilen ABD’li papaz Andrew Craig Brunson’un Aliağa’daki davasını, ekonomistler ve bankacılar da anlık takip etti. Telefonlarındaki uygulamalarda...

Papaz Brunson davasını ekonomistler de anlık olarak takip etti
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Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan ve tahliye edilen ABD’li papaz Andrew Craig Brunson’un Aliağa’daki davasını, ekonomistler ve bankacılar da anlık takip etti. Telefonlarındaki uygulamalarda doların artışını takip eden ekonomistlerin, İzmir dışından özellikle dava için gelmeleri şaşırttı.

Dünyanın gözü kulağı ABD’li papaz Andrew Craig Brunson’un yargılandığı davaydı. Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla 35 yıl hapis cezası istenen Brunson, mahkeme tarafından 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası aldı ve yattığı sürede göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

Gazeteciler haber geçtiklerinde gözleri sürekli telefondaydı

Brunson davasında da bazı şaşırtan gelişmelerde yaşandı. Ulusal ve uluslararası basın mensuplarının anlık olarak takip ettiği ve son dakika verdiği davanın gelişmelerini ekonomistler ve bankacılarda anlık olarak takip etti. Duruşma salonunun önüne gelen ve içeriye giren ekonomistler, gazetecilerden anlık olarak gelişmelerin bilgisini aldı ve bazı görüşmeler yaptı. Telefonlarındaki uygulamaları sürekli takip eden ekomistler, sık sık gazeteciler haber geçtiğinde doların düşüşünü veya artışını takip etti. Ekonomistlerin İstanbul, Ankara gibi kentlerden kilometrelerce uzaklıktan Aliağa’ya gelerek davayı takip etmesi ise dikkat çekti.

Doların son zamanlardaki artışı ise papazın tutuklanmasına bağlanmıştı.
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