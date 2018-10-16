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16 Ekim 2018 Salı 10:04

Papaz Brunson için savcılık istinafa gidiyor

ABD’li Papaz Andrew Craig Brunson’ın tahliyesinin ardından duruşmanın Cumhuriyet savcısı, kararı istinafa götürecek.

Papaz Brunson için savcılık istinafa gidiyor
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ABD’li Papaz Andrew Craig Brunson’ın tahliyesinin ardından duruşmanın Cumhuriyet savcısı, kararı istinafa götürecek.

Türkiye ve ABD arasında krize neden olan ABD’li Papaz Andrew Craig Brunson, 12 Ekim’de tahliye edilmişti. Brunson’a mahkeme tarafından 3 yıl 1 ay 15 gün ceza verilmişti. Ancak Brunson’a verilen kararın bozulması için istinafa başvurulacak.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi Duruşma Savcısının ABD’ye giden Brunson için kararın usul ve yasalara aykırı hususları içermesi gerekçesiyle istinaf mahkemesine gideceği öğrenildi.

Öte yandan istinafın gerekçeli kararın ulaşmasının ardından yapılacağı öğrenildi.
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