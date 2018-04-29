GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

29 Nisan 2018 Pazar 09:40

Paraşütçü pisti es geçti, 35 kilometre ileriye indi

Kayseri’de iniş alanını es geçen paraşütçü, rüzgarın da etkisiyle pistten 35 kilometre uzaklığa indi.Kayseri’nin Talas ilçesinde bulunan Ali Dağı’ndan atlayan bir paraşütçü, inişe geçtiği sırada rüzgara kapıldı. Paraşüt iniş...

Paraşütçü pisti es geçti, 35 kilometre ileriye indi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Kayseri’de iniş alanını es geçen paraşütçü, rüzgarın da etkisiyle pistten 35 kilometre uzaklığa indi.

Kayseri’nin Talas ilçesinde bulunan Ali Dağı’ndan atlayan bir paraşütçü, inişe geçtiği sırada rüzgara kapıldı. Paraşüt iniş alanını es geçen paraşütçü, piste inemeyip, 35 kilometre uzaklıkta bulunan Kadir Has Stadı’nın önüne indi. Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle havada takla atarak ilerleyen paraşütçü, yürekleri ağza getirdi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku