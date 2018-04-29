Kayseri’de iniş alanını es geçen paraşütçü, rüzgarın da etkisiyle pistten 35 kilometre uzaklığa indi.Kayseri’nin Talas ilçesinde bulunan Ali Dağı’ndan atlayan bir paraşütçü, inişe geçtiği sırada rüzgara kapıldı. Paraşüt iniş alanını es geçen paraşütçü, piste inemeyip, 35 kilometre uzaklıkta bulunan Kadir Has Stadı’nın önüne indi. Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle havada takla atarak ilerleyen paraşütçü, yürekleri ağza getirdi.
Paraşütçü pisti es geçti, 35 kilometre ileriye indi
Kayseri’de iniş alanını es geçen paraşütçü, rüzgarın da etkisiyle pistten 35 kilometre uzaklığa indi.Kayseri’nin Talas ilçesinde bulunan Ali Dağı’ndan atlayan bir paraşütçü, inişe geçtiği sırada rüzgara kapıldı. Paraşüt iniş...