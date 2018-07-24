Paraşütle bin 800 metre yükseklikte klarnet çaldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yaşayan Sercan Dandem, Muğla’nın Fethiye ilçesinde paraşütle uçarken bin 800 metre yükseklikte klarnet çaldı.

Kdz. Ereğli ilçesinde amatör olarak klarnet çalmaya başlayan ve tıbbi tanıtım temsilcisi olarak çalışan Sercan Dandem, tatil için gittiği Muğla’nın Fethiye ilçesinde yerden bin 800 metre yüksekliğe paraşütle açılarak konser verdi. Türkiye’de ilk defa yamaç paraşütüyle uçarken havada klarnet çalındığını belirten Dandem, çektiği videonun sosyal medyada büyük beğeni topladığını dile getirdi. Yamaç paraşütüyle ilk kez uçtuğunu anlatan Dandem, “Özel bir şirkette tıbbi tanıtım temsilcisi olarak çalışıyorum. Hobi olarak klarnet ve tiyatro ile uğraşıyorum. Bu tarz şeylerle uğraşarak, hobi amaçlı ilerletmeye çalışıyoruz. İmkan dahilinde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Küçük şehirlerde imkan biraz daha azdır ama biz yapabildiğimizin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Normalde ben klarnet ile uğraşan birisiyim, arkadaşlarla çalıp söylerdik. Sonra gittiğim bazı yerlerde güzel manzara ve ambiyans yakalarsam kendi kendime videolar çekmeye başladım. Tatil için Muğla’ya giderken aklımızda vardı ama dedik ki izin vermezler. Orada Mehmet abimiz vardı, onunla görüştük, konuştuk. Sonra fikir oturtmaya başladık ve araştırmaya başladık. Araştırdığımız kadarıyla Türkiye’de ilk olduğumuzu düşünüyorum. En azından kendimiz için güzel bir anı kalır. Çıktık ve bir anda çalıp söylemeye başladık. Baktık güzel oldu, ikinciyi çektik, üçüncüyü çektik. Fikir böyle oluştu. Yamaç paraşütünü gerçek anlamda ilk defa yaptım. O hevesle gittim ve aynı zamanda ilk defa yapacağımız bir işti. Direk havada klarnet çalacaksınız ve daha önce bunu yapan birisi yok. Bunu bilerek çıkmak ayrı bir heyecan veriyor. Havada kalmak müthiş bir heyecan” dedi.

Havada çektiği videonun montaj olduğu yönünde yorumlar yapıldığını, bunun doğru olmadığını belirten Dandem, 2-3 denemeden sonra ses kalitesini yakaladığını vurguladı. Dandem, “Bu video ile ilgili çok yorum yapan var, altına bazı yorumlar geldi. ’Bu montaj, havada kalmışsınız, sizi birileri tutmuş, kamerayı başkası çekiyor, ses eklenmiş’ diyenler var. Bununla ilgili benim iki üç tane görüntüm var, biz oraya çıktığımızda bir parça için çıkmadık zaten, uçuşu 35-40 dakikaya çıkardık ve üç dört tane parça ayarladık. Ama o dediğimiz açıda zaten belli bir kamera değişiminde ufak seslerde değişmeler oluyor. Videonun orijinal olduğunu oradan da anlayabilirler. Ses orijinal, sonundaki konuşmalarımdan da anlayabilirler diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Videonun sosyal medyada çok beğenildiğini ve bunun da kendisini etkilediğini ifade eden Dandem, ilerleyen zamanlarda güzel bir proje daha yapmak için planlarının olduğunu söyledi.

Küçük ilçede yaşaması nedeniyle enstrüman çalmayı öğrenmenin zor olduğunu ancak insanın istedikten sonra öğrenemeyeceği ve başaramayacağı hiçbir iş olmadığını vurgulayan Dandem, içten geldiğinde sonuca ulaşıldığını dile getirdi.