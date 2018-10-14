Paris Belediyesi kapılarını evsizlere açıyor

Fransa’nın başkenti Paris’te belediye binası soğuk kış günlerinde evsizlere kapılarını açacak.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, belediye binasını evsizlere açıyor. Fransa’nın büyük sorunlarından biri olan evsizler, her kış mevsiminde soğuktan donma tehlikesi geçiriyor. Her yıl yüzlerce evsizin soğuktan ölmesi yetkilileri harekete geçirdi. Diğer belediyelere ve boş ofisi olan şirketlere örnek olmak istediğini belirten Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Paris Büyükşehir Belediye binasında 50 ila 100 evsiz kadının ağırlanacağını duyurdu. Paris’te en az 3 bin evsizin açıkta kaldığını belirten Hidalgo, boş ofisi olan şirketleri de evsizlere kapısını açmaya çağırdı.

Yaklaşık 150 bin evsizin yaşadığı Fransa’da her yıl ortalama 49 yaşında 2 binden fazla kişinin sokakta hayatını kaybettiği belirtildi.