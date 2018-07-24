Paris yollarında asırlık arabalar

Paris sokakları asırlık araçlarını ağırladı.

Asırlık arabalarıyla gösteri yapan antika araba koleksiyonerleri Paris sokaklarını doldurdu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da tarihi araçlarıyla bir araya gelenler, her yıl aynı heyecanı yaşıyor. Eski ve istisnai araçlar yola koyulmadan evvel birkaç saat buluşma meydanında bir araya geliyor ve antika araba meraklıları bu arabaları yakından görüp inceleme imkanı buluyorlar. İki farklı dernek tarafından organize edilen tarihi antika araba gösterimine katılan 1910 model tamamen yenilenmiş De Dion Bouton, 2 CV Citroen, bir Berliet ve diğerleri büyük ilgi çekti.

Yol sigortası ve olası bir hırsızlığa karşı ayrı sigortası yapılan arabaların bazıları kıymetli tablo değerinde. Bazı antika araçların sahiplerinin gösteri günü o yıllarda moda olan kıyafetlerle arabalarını bu şekilde kullanmaları dikkat çekiyor.