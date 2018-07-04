Paris’teki göçmen çocuklar "kaderlerine terk edildi"

Paris’te, refakatsiz göçmen çocukların yaşlarının değerlendirilmesinde yapılan hatalı prosedürlerle göçmen çocuklar kaderlerine terk edildi.

İnsan Hakları Gözlemevi: ’Paris’teki mülteci çocuklar hakkında yazılan raporda, yetkililerin refakatsiz göçmen çocukların yaşlarının değerlendirilmesinde hata yaptıklarından’ dolayı bazı çocukların sokaklarda yaşadığını açıklandı. "Paris’te refakatsiz göçmen çocukların tedavisi" isimli rapor baştan savma yapılan uygulamalardan dolayı, refakatsiz çocukların, yetişkinler olarak tanımlanıp acil barınak için uygun bulunmadığını açıkladı.

Çocuk Refah Servisine başvuran birçok genç, fiziksel görünümlerinden dolayı veya beş dakikalık mülakattan sonra geçersiz sebeplerden dolayı reddediliyor. Sebeplerden biri ise iyi derecede Fransızca konuşmak. 15 yaşında olduğunu söyleyen Fildişi Sahili’nden İmrane “Sorularını çok iyi yanıtladığımı söylediler. Sorularına cevap verebildiğim için küçük olamayacağım. Nasıl yani? 8 yıl boyunca Fransız okuluna gittim. Elbette sorularına cevap verebilirim" ifadelerini kullandı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün Fransa yöneticisi Bénédicte Jeannerod ise, “İnanılmaz derecede zor ve tehlikeli yollarından geldikten sonra, çocuklar ihtiyaç duydukları koruma ve bakımdan yoksun bırakıldı” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar, çocukların bazı ihtiyaçlarını karşılamak için onlara yiyecek verirken futbol tiyatro gibi aktiviteler öneriyor. Bazı vatandaşlar ise çocuklara bir gece ya da daha uzun süre ev sahipliği yapıyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü’ne göre Şubat 2018’de, yaklaşık 400 refakatsiz çocuk, Paris sokaklarında kalıyor.