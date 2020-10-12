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29 Kasım 2020 Pazar 15:24

Parmağınıza Göre Yüzük Seçmenin Püf Noktaları

Parmağınıza Göre Yüzük Seçmenin Püf Noktaları
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İster kendiniz için isterseniz sevdiğinize hediye amaçlı pırlanta alışverişi yapın, seçiminizi yaparken mutlaka dikkat etmeniz gereken bazı hususlar vardır. Bunların başında tektaş pırlanta yüzük ya da farklı modeldeki diğer yüzüklerin seçimini yaparken kendi parmağınıza ya da yüzüğü kullanacak kişinin parmağına uygun yüzük tercih edilmesi gelmektedir.

Pırlanta tektaş yüzük, beştaş yüzük, tamtur yüzük, yarımtur yüzük, baget yüzük, fantezi yüzük, renkli taşlı yüzük… Kadınların hayranlık duyduğu bu ışıltılı yüzükler doğru parmakta doğru ölçüyle gerçek ışıltısını ve zarafetini sergileyecektir.

Parmaklara Göre Tektaş Yüzük Seçimi

Tektaş pırlanta yüzük seçerken yapılan en büyük hataların başında el ve parmak yapısını göz önünde bulundurmaksızın model seçimi gelmekte! Bunu şöyle düşünebilirsiniz, nasıl bir giyim mağazasından kıyafet alırken bedenimize göre alıyoruz, aynı şeyi yüzükler için de düşünebilirsiniz. Örneğin bir t-shirt alışverişi yaparken ilgili modelin bedenimize uygun olacak şekilde small, medium ya da large modellerine bakarız. Yüzüklerde de durum benzerdir. Yüzük ölçüsü, yüzük iç çapı ve parmak çevresi gibi ölçülere dikkat ederek yüzük alınmalıdır.

Parmak boyuna göre yüzük seçiminde bilinmesi gereken bazı genel kurallar vardır. Yine örnek vermek gerekirse; kısa parmaklı kişiler kalın yüzük modellerinden uzak durmalı ve ince görünüme sahip pırlanta tektaş yüzük modellerini gözüne kestirmelidir. Kalın parmak yapısına sahip kişilerin ise yüzük seçiminde yüzüğün mutlaka parmaklara tamamen oturan bir model olmasına dikkat etmeleri gereklidir.

Parmağınıza göre tektaş pırlanta seçiminde bu gibi nedenlerle yüzük ölçüsüne dikkat edilmelidir. Yüzük ölçüsünü almak için çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Farklı bir yüzüğün çapını kıstas alarak ölçü bulmak ve parmağın çevresinden ölçü almak bu yöntemlerin en kullanışlı olanlarıdır. Parmağınızın çevresinden ölçü bulmak kolay bir işlemdir. Bunun için elinize bir parça ip, tel ya da şerit halinde bir parça kâğıt alıp nesneyi parmağınıza sarın ve iki ucun birleştiği yeri kalemle işaretleyin. Milimetre ölçüsü olan bir cetvel ile nesnenin işaretlediğiniz yere kadar olan kısmını ölçün. İşte bu değer parmağınızın çevresinin uzunluğunu verecektir.

Tektaş pırlanta yüzük modellerinin ışıltısını ve zarafetini en iyi şekilde yansıtabilmek için parmağınıza göre yüzük seçmenin püf noktalarına dikkat etmeyi unutmayınız!

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