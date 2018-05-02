GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Mayıs 2018 Çarşamba 17:17

Paşinyan, pes etmeyeceklerini söyledi

Ermenistan’da protestolara liderlik eden Nikol Paşinyan, kendisinin ve destekçilerinin pes etmeyeceklerini, protestolara devam edeceklerini söyledi.

Paşinyan, pes etmeyeceklerini söyledi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Ermenistan’da protestolara liderlik eden Nikol Paşinyan, kendisinin ve destekçilerinin pes etmeyeceklerini, protestolara devam edeceklerini söyledi.

Ermenistan’da protestolara liderlik eden Nikol Paşinyan yaptığı açıklamada, kendisinin ve destekçilerinin pes etmeyeceklerini, protestolara devam edeceklerini söyledi. Paşinyan, başbakanlığa tekrar adaylığını koyma konusunun henüz belli olmadığını söyledi.

Paşinyan’ın dün yaptığı grev çağrısı üzerine sokağa çıkan protestocular, başkent Erivan’da yolları kapattı. Erivan sokaklarında yürüyen yüzlerce öğrenci bayrak sallayarak, "Nikol başbakan" diye bağırdı. Yollardaki sürücüler ise araba kornalarıyla onları destekledi. Ermenistan polisi, protestocuları yolları açmaları için ikna etmeye çalıştı fakat herhangi bir güç kullanmadı. Protestocular, bir gün önce gerçekleşen seçimlerde istedikleri liderleri seçilmediği için gösterilere katıldıklarını belirtti.

Ermenistan’da, Serj Sarkisyan’ın istifası ile sonuçlanan ülke çapındaki protestolara liderlik eden muhalif Nikol Paşinyan, parlamentonun dün kendisini başbakan seçmemesi üzerine Ermenistan halkını bir greve çağırmıştı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku