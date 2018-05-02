Paşinyan, pes etmeyeceklerini söyledi

Ermenistan’da protestolara liderlik eden Nikol Paşinyan, kendisinin ve destekçilerinin pes etmeyeceklerini, protestolara devam edeceklerini söyledi.

Ermenistan’da protestolara liderlik eden Nikol Paşinyan, kendisinin ve destekçilerinin pes etmeyeceklerini, protestolara devam edeceklerini söyledi.

Ermenistan’da protestolara liderlik eden Nikol Paşinyan yaptığı açıklamada, kendisinin ve destekçilerinin pes etmeyeceklerini, protestolara devam edeceklerini söyledi. Paşinyan, başbakanlığa tekrar adaylığını koyma konusunun henüz belli olmadığını söyledi.

Paşinyan’ın dün yaptığı grev çağrısı üzerine sokağa çıkan protestocular, başkent Erivan’da yolları kapattı. Erivan sokaklarında yürüyen yüzlerce öğrenci bayrak sallayarak, "Nikol başbakan" diye bağırdı. Yollardaki sürücüler ise araba kornalarıyla onları destekledi. Ermenistan polisi, protestocuları yolları açmaları için ikna etmeye çalıştı fakat herhangi bir güç kullanmadı. Protestocular, bir gün önce gerçekleşen seçimlerde istedikleri liderleri seçilmediği için gösterilere katıldıklarını belirtti.

Ermenistan’da, Serj Sarkisyan’ın istifası ile sonuçlanan ülke çapındaki protestolara liderlik eden muhalif Nikol Paşinyan, parlamentonun dün kendisini başbakan seçmemesi üzerine Ermenistan halkını bir greve çağırmıştı.