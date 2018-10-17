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17 Ekim 2018 Çarşamba 12:26

Patrik, Rusya sorusuna cevap vermedi

Sinop’a bir dizi incelemelerde bulunmak üzere gelen Fener Rum Patriği Bartholomeos, Sinop Belediye Başkanlığını ziyaret etti.Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül’ü makamında ziyaret eden Fener Rum Patriği Bartholomeos, duyduğu memnuniyeti dile...

Patrik, Rusya sorusuna cevap vermedi
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Sinop’a bir dizi incelemelerde bulunmak üzere gelen Fener Rum Patriği Bartholomeos, Sinop Belediye Başkanlığını ziyaret etti.

Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül’ü makamında ziyaret eden Fener Rum Patriği Bartholomeos, duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Belediye Başkanı Ergül yaptığı açıklamada, "Farklı dinler, farklı mezhepler bunlar olabilir. Gayet doğal. Hedefimiz aynı. Hepimiz kardeşiz. Bu kardeşliği bütün dünyadaki kavgaların artık bırakılması lazım. Herkesin kucaklaşması lazım. Çünkü çok kısa bir zaman çizgisi içerisinde kavgalara yer olmaması lazım. Burada da en büyük görev dini olarak siz ve sizin gibi dinleri çok iyi bilenlere ve de bizim gibi üreten insanlara düşüyor. Herkes görevini yaparsa, dünya daha iyi yaşanabilir hale gelir. Bu duygu ve düşünceler ile tekrar hepiniz hoş geldiniz diyorum” dedi.

Daha sonra Sinop Arkeoloji Müzesi’nde incelemelerde bulunan Bartholomeos, Müze Müdürü Hüseyin Vural’dan buradaki tarihi eserlerle ilgili bilgiler aldı. Bartholomeos incelemeler sonrasında yaptığı açıklamada, "Sinop’u zengin ve güzel buldum. Çok kıymetli bütün dünya kültürüne ait olan eserleri, Sinoplular muhafaza etmeyi bilmişler. Tebrik ederim. Her şey enteresan. Her şey ilginç. Sinop’a ilk defa geliyorum. Gerçi Anadolu’nun birçok yerinde bulundum. Bu taraflara ilk defa geliyorum. Dün akşamdan beri büyük ilgi, büyük dostluk görüyorum. Sizi dualarımla unutmayacağım. Şeklinizi, sizleri, iyiliği, mutluluk için her zaman dua edeceğim. Ve mümkün olduğu kadar sizlere turist getirmeye çalışacağım" diye konuştu.

Bartholomeos, basın mensuplarının Rus Ortodoks Kilisesi’nin Fener Rum Patrikhanesi ile ilişkileri kesme kararı almasıyla ilgili soruyu ise cevapsız bıraktı.
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