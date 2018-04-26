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26 Nisan 2018 Perşembe 12:43

PAÜ’de ‘Bilim İçinde Sanat’ sergisi açıldı

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Teknoloji Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü 4. Sınıf öğrencisi Hakan Taşpınar “Bilim İçinde Sanat” temalı karakalem sergisini sanatseverlerin beğenisine sundu.Sergi Teknoloji Fakültesi Fuaye Alanında...

PAÜ'de ‘Bilim İçinde Sanat' sergisi açıldı
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Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Teknoloji Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü 4. Sınıf öğrencisi Hakan Taşpınar “Bilim İçinde Sanat” temalı karakalem sergisini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Sergi Teknoloji Fakültesi Fuaye Alanında gerçekleştirildi. PAÜ Biyomedikal Teknolojileri ve Sağlık Bilimleri Topluluğu öğrencilerinin katkılarıyla PAÜ Teknoloji Fakültesi tarafından düzenlenen serginin açılışını Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Aydın yaptı. Açılışa, Dekan Aydın’ın yanı sıra Teknoloji Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Nilgün Kabay, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü 4. Sınıf öğrencisi Hakan Taşpınar’ın bilim insanı, sanatçı, ve sporculardan oluşan “Bilim İçinde Sanat” başlıklı 18 karakalem çalışması, 27 Nisan tarihine kadar Teknoloji Fakültesi Fuaye Alanı’nda gezilebilecek.
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