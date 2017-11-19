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19 Kasım 2017 Pazar 22:57

Pazar sabahı 07.30’da çalışmaya başlayan işçiler mahalle sakinlerini çileden çıkardı

Bilecik’te "Yerinde Yenileme ve İyileştirme" projesi kapsamında elektrik kabloları muhtelif cadde ve sokaklarda yerin altına alınırken, pazar sabahı 07.30’da çalışan işçiler mahalle sakinleri çileden çıkardı.

Pazar sabahı 07.30'da çalışmaya başlayan işçiler mahalle sakinlerini çileden çıkardı
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Bilecik’te "Yerinde Yenileme ve İyileştirme" projesi kapsamında elektrik kabloları muhtelif cadde ve sokaklarda yerin altına alınırken, pazar sabahı 07.30’da çalışan işçiler mahalle sakinleri çileden çıkardı.

Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi 19 Mayıs Caddesi üzerinde "Yerinde Yenileme ve İyileştirme" projesi kapsamında elektrik kabloların yerin altına ekipler hafta sonu ve hafta içi sabahın erken saatlerinde çalışmaya başlayarak gürültü yapmaları mahalle sakinlerini çileden çıkardı. Mahalle sakinleri bu konu hakkında kendilerine muhatap bulamazken, pazar sabahı 07.30’da çalışan işçilerin gürültüsü mahalle sakinlerinin yataklarından fırlamasına neden oldu. Bir vatandaş aradığı yetkiliden, “Biz onlara müdahale edemiyoruz. Bu çalışmalar için Valilikten özel izin alıyorlar. Biz gene de şifahen uyaralım” cevabını aldığını söyledi.

Bilecik Belediyesi Başkan Yardımcısı Abdullah Ay’da Pazar günleri saat 10.00’dan önce işçilerin kanunen gürültü çıkaracak çalışma yapamayacaklarını söyleyerek, bundan sonra gerekli hassasiyeti göstereceklerini ifade etti.

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