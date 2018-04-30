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30 Nisan 2018 Pazartesi 13:14

Pedalları fark edilmek için çevrildi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, bir ay önce bisikleti ile yolda giderken trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Efekan Uçkan’ın anısına ve ’trafikte fark edilmek adına’ yüzlerce çocuk ve genç bisiklet pedallarını...

Pedalları fark edilmek için çevrildi
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Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, bir ay önce bisikleti ile yolda giderken trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Efekan Uçkan’ın anısına ve ’trafikte fark edilmek adına’ yüzlerce çocuk ve genç bisiklet pedallarını çevirdi.

Tavşanlı Bisiklet ve Doğa Aktiviteleri Bisiklet Kulübü tarafından organize edilen bisiklet turu, ilçe merkezinden Göbel Termal Tesisleri’ne kadar gidilip gelinerek sona erdi.

Bisikletli grubun sponsorlarından İsmail Erdoğan, etkinliğin amacının genç nesillerin kötü alışkanlılardan tutmak ve bisiklete alıştırmak olduğunu söyledi.

Bisiklet turunu organize eden Niyazı Tüfekçibaşı ise, trafikte bisikletlilerin fark edilmesi gerektiğini ifade ederek, "Bisikletli kişiler trafikte diğer motorlu araç sürücüleri tarafından fark edilmiyor. Geçtiğimiz günlerde trafik kazasında bisikletli Efekan Uçkan hayatını kaybetmişti. Amacımız trafikte bisikletlilerin de olduğunu dikkat çekmek ve bisikletler için güvenli yollar oluşturulmasını sağlamak. Etkinliğimize katılan herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.

Bisikletleri ile tura katılan öğrenciler ise bisiklet sürmenin çok güzel bir duygu olduğunu, hava kirliliği ve gürültüyü de azalttığına inandıklarını söyleyerek, bisiklet park alanları ve yolları istediklerini ifade ettiler. (Tİ - EFE)
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