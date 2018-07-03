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03 Temmuz 2018 Salı 13:39

Perşembe Yaylası nal sesleriyle şenlenecek

Türklerin Karadeniz’e ilk giriş kapısı olan Perşembe Yaylası’nda 1105 yılında Trabzon Rum Devleti’ne karşı savaşırken şehit düşen Danişment Gazi’nin komutanı Emir Kümbet ve altı bin şehit anılacak.Ordu Valiliği ve Ordu Gençlik...

Perşembe Yaylası nal sesleriyle şenlenecek
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Türklerin Karadeniz’e ilk giriş kapısı olan Perşembe Yaylası’nda 1105 yılında Trabzon Rum Devleti’ne karşı savaşırken şehit düşen Danişment Gazi’nin komutanı Emir Kümbet ve altı bin şehit anılacak.

Ordu Valiliği ve Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan proje kapsamında 2 bin genç Perşembe Yaylası’nda 913 sene önceki kahramanlığı yeniden yaşayacaklar.

Perşembe Yaylası Türklerin Karadeniz’e giriş kapısı

Perşembe Yaylası’nın Türkiye için çok önemli bir yer olduğuna dikkat çeken Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, “Ordu’nun Perşembe Yaylası’nda 1105 tarihinde büyük bir savaş olmuştu. Bu savaşta Trabzon Rum Devleti’nin 70 bin kişilik ordusuna karşı Danişmentliler Beyliği’nin 10 bin kişilik ordusu savaşmıştı. Danişment Gazi bu önemli savaşta yararlanmış ve üç gün sonra şehit olmuştu ve aynı zamanda Danişmentliler Beyliği’nin Ordu Komutanı Emir Kümbet ve 6 bin askeri burada şehit düşmüştü. Bununla ilgili Aybastı Belediyemiz de savaşın olduğu yere bir şehitlik yaptı ve oradaki türbeyi onardı. Biz de inşallah orada 6 Temmuz Cuma günü 19 ilçeden toplanan iki bin gencimizle birlikte bir anma programı gerçekleştireceğiz. Yaşanan bu kahramanlığı savaşın olduğu yerde yeniden yaşayacağız. Böylelikle bin yıl sonra gençlerimiz atasını yeniden anacaklar” dedi.

Atlar, oklar Perşembe Yaylası’nda yeniden şenlenecek

Program içinde çok güzel etkinliklerin yer alacağını belirten Genç, bunların içerisinde atlı okçuluk ve geleneksel okçuluk gösterilerinin olduğunu kaydederek, dünya şampiyonu aynı zamanda Balıkesir Akıncıları Atlı Okçuluk Ve Savaş Sanatları Kulübü Başkanı M. Enis Yurdakök’ün de etkinlikte gösteri yapacağını sözlerine ekledi.
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