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10 Ekim 2018 Çarşamba 11:31

Perulu mimardan bambu bisiklet

Perulu mimar ve bisiklet üreticisi Victor Barraza, bambu saplarından ’yeşil bisiklet’ üretiyor.

Perulu mimardan bambu bisiklet
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Perulu mimar ve bisiklet üreticisi Victor Barraza, bambu saplarından ’yeşil bisiklet’ üretiyor.

Perulu mimar ve bisiklet üreticisi Victor Barraza, bambu saplarından bisiklet üretiyor. Bambu saplarını birkaç gün süren çalışmayla bisiklete dönüştüren Barraza, "Bisiklet çok hafif ve dayanıklıdır. Bitkisel çelik olarak bilinir. Yani tüm saplar aynı olmadığından 1,8 ila 2,3 kilo arasında bir bisiklet sahip olursunuz" dedi.

3 yıl önce bambudan bisiklet yapmaya başlayan Barraza, orman yönetimi ve bambu yetiştiren kırsal bölgede yaşayanlarla da hasadın nasıl yapılması gerektiği konusunda eğitim vermek amacıyla bağlantı kurmaya çalıştığını kaydetti. Atmosferdeki karbon emisyonunu azaltmanın yollarını aradığını ifade eden Barraza, "Geleneksel bir bisiklet, her bir kilo ergimiş metal için atmosfere 2 kilo karbondioksit salar. Bambu ise kendini yetiştirmek için karbondioksidi yakalar" diye konuştu.

Barraza’nın yaptığı bisiklette her şey doğal. Birleşim parçaları bile epoksi reçineden ve bitkisel liflerle yapılıyor. Bazzara’nın şirketi Janko-Ecobicicletas, karbon emisyonlarını daha da azaltmak için sürekli yeni yollar arıyor.
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