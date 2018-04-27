Pervin Buldan: “Sizinle birlikte türküler söyleyen saz çalan cumhurbaşkanı adayımız olacak”

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 24 Haziran seçimlerinde 200 milletvekili çıkaracaklarını iddia etti, ancak vilayet dağılımında 48 vekilin şehirlere göre taksimini yaptı. Buldan, “Cumhurbaşkanı adayımız sizin istediğiniz sizin ona...

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, 24 Haziran seçimlerinde 200 milletvekili çıkaracaklarını iddia etti, ancak vilayet dağılımında 48 vekilin şehirlere göre taksimini yaptı. Buldan, “Cumhurbaşkanı adayımız sizin istediğiniz sizin ona gönülden bağlı olduğunuz, sizinle birlikte şarkılar, türküler söyleyen sizinle birlikte saz çalan bir yapıda olacak” dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan beraberindeki HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir ile birlikte çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ağrı’ya geldi. Partililerle bir araya gelen Buldan, 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinden sonra Doğubayazıt ve Ağrı’ya Ahmed-i Hani’nin heykelini dikeceklerini söyledi. Hiç kimsenin HDP’nin seçimlerde baraj altında kalması hayaline kapılmaması gerektiğini vurgulayan Buldan, Ağrı’da 4 milletvekili çıkaracaklarını ileri sürdü. Buldan, “Daha güçlü bir şekilde 200 milletvekili ile parlamentoya gideceğiz, onlarla orada kapışacağız, onlarla orada mücadele edeceğiz. Biz az sayıda bir milletvekili istemiyoruz. Her gittiğimiz yerde onları tabela partisi haline getireceğiz. Ağrı’da 4-0, Iğdır’da 2-0, Hakkâri’de 3-0, Diyarbakır’da 12-0, İstanbul’da 20, İzmir’de 7 milletvekili çıkaracağız” ifadelerini kullandı.

“Ağrı halkı kararını vermişse birinci turda bizim adayımız kazanacak”

Cumhurbaşkanlığı seçimlerini önemsediklerini dile getiren Buldan, “Adayımız toplumun kucaklayacağı bir aday olacak. Adayımız Türkiye toplumunun kucaklayacağı bir aday olacak. Cumhurbaşkanı adayımız sizin istediğiniz sizin ona gönülden bağlı olduğunuz, sizinle birlikte şarkılar, türküler söyleyen sizinle birlikte saz çalan adayımız olacak. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde özellikle değerli arkadaşlar verilecek oyların milletvekili seçimlerindeki barajı aşmamız açısından çok önemlidir. Çünkü iki seçime gireceğiz, hem cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak ama aynı zamanda milletvekilliği seçimi de yapılacak. Biz şuan inanıyoruz eğer Ağrı halkı kararını vermişse birinci turda bizim adayımız kazanacak. İkinci tura fırsat bile vermeyeceğiz. Birinci turda bu işi bitireceğiz” şeklinde konuştu.