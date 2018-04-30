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30 Nisan 2018 Pazartesi 14:25

Piraziz Belediyesi’nden tepki çeken mühürleme

Giresun’un Piraziz ilçesinde CHP’li belediye tarafından deniz kıyısındaki işyeri mühürlenen esnaf CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na seslenerek adalet istedi.Haksız yere işyerinin mühürlendiğini ileri süren esnaf o anları cep...

Piraziz Belediyesi'nden tepki çeken mühürleme
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Giresun’un Piraziz ilçesinde CHP’li belediye tarafından deniz kıyısındaki işyeri mühürlenen esnaf CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na seslenerek adalet istedi.

Haksız yere işyerinin mühürlendiğini ileri süren esnaf o anları cep telefonu ile kaydederken, adalet için yürüyen CHP Kemal Kılıçdaroğlu’na da seslenerek “Siz adalet içi yollara düşmüş bir kişi olarak partinizin belediye başkanının bu adaletsizliğine ’dur’ deyin" diyerek tepkisini dile getirdi.

İşyerini mühürlemeye gelen zabıta görevlilerine ise vergi levhaları, mahkeme kararları ve belediyeye ruhsat müracaat dilekçelerini göstermesine rağmen iş yerinin mühürlenmesine engel olamadı.

Uzun zamandır CHP’li belediye Başkanı Hüseyin Görgülüoğlu’nun baskılarına maruz kaldıklarını ileri süren esnaf Doğukan Aslan “Biz vergisini veren esnaf kaydı olan ve belediyeye ruhsat müracaatımızı yapmış bir işletmeyiz. Belediye ruhsatımızı vermekte geciktirirken, işyerimizi de mühürlemektedir. Aynı zamanda ruhsatı olmayan aynı bölgedeki başka işyerlerine de göz yumulmamaktadır. Bu bir adaletsizliktir. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adalet için yürürken, kendi partisinin belediye başkanının adaletsiz uygulamalarına maruz aklıyoruz” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Hüseyin Görgülüoğlu hakkında da iddialarda da bulunan işletmeci Doğukan Aslan “Belediye Başkanı işyerimize gelerek içki ruhsatı olmadığı halde içki içmek istemiştir. Bu isteğe karşı çıktığımız için de bizi cezalandırmak istemektedir. Hatta bizi buradan çıkartarak kendi yakınları tarafından işletmeye açmak istediğini bizzat söylemiştir. Belediyeye su borcumuz olmadığı halde belediye işyerimize gelen su borularını söktürmüştür. Bu durumu CHP’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’a ilettiğimizde ise ’Senin baban da AK Parti’liymiş’ cevabını alınca doğrusu şaşırdık. Çünkü biz adalet istemiştik ama siyasi bir karar olduğunu görüyoruz” iddialarında bulundu.

"Belediye olarak yasal yetkimizi kullandık"

İddialara cevap veren Piraziz Belediye Başkanı Hüseyin Görgülüoğlu ise “Söz konusu işletme amacının dışında bir iş yapmaktadır. Burası hazineden plaj işletmesi olarak kiralanmış fakat yapılaşarak balık restoranına dönüşmüştür. Dolayısıyla kaçak bir yapıdır. Kaçak yapılarla mücadelede de yerel yönetimlerin işidir. İlçemizde bunun gibi 16 işyeri vardı. 14 tanesi yıkıldı, iki tane işyeri kaldı. Bunlar içinde gerekli tebligatlar yapıldı ve mühürlendi. Belediye olarak yasal yetkimizi kullandık” dedi.
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