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01 Temmuz 2018 Pazar 10:53

PKK’lı teröristler Soran’da köşeye sıkıştı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Kuzey Irak’ta PKK’ya yönelik operasyonları sürerken, teröristler Kandil’in kuzeybatı bölgesinde yer alan Soran’da Peşmerge ve Türk askerleri arasındaki bölgede sıkıştı.

PKK'lı teröristler Soran'da köşeye sıkıştı
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Kuzey Irak’ta PKK’ya yönelik operasyonları sürerken, teröristler Kandil’in kuzeybatı bölgesinde yer alan Soran’da Peşmerge ve Türk askerleri arasındaki bölgede sıkıştı.

TSK’nın Kuzey Irak’ta PKK’ya yönelik sürdürdüğü operasyonda Mehmetçiğin baskısıyla güney bölgelere çekilen teröristler, Erbil’in kuzeyinde yer alan Peşmergelerin kontrolündeki Soran ve Revandiz bölgesinde köşeye sıkıştı. Karadan ilerleyişin sürdüğü bölgede Mehmetçiğe havadan da İHA, SİHA ve F-16’lar ile destek sağlanıyor.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, PKK’nın kontrolünde bulunan terör koridorunun daralmasıyla bölgedeki hareket kabiliyeti kısıtlanan örgüt üyelerinin sivil kıyafetlerle yerleşim yerlerine inerek kamufle olmaya çalıştıkları öğrenildi. Bölgeye ulaşan İhlas Haber Ajansı ekibi, Soran ve çevresindeki zorlu coğrafyayı görüntüledi. Bölgedeki sarp dağlar dikkat çekti.
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