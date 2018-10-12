Plevne bu tüfekle savunuldu

Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa’nın askerlerinin kullandığı levyeli tüfek, maharetli ellerde yeniden hayat buldu.

1877-1878 yılları arasında yaşanan ve ’93 Harbi’ olarak tarihe geçen Osmanlı-Rus savaşında yaşanan Plevne savunması, hasta adam olarak nitelendirilen Osmanlı’nın savaş sırasında gösterdiği stratejik savunmasıyla, Türk tarihine damga vuran ve önem kazanan Savaşlardan birisi olarak tarihe geçmişti. Savaşla zayıflayan Osmanlı Ordusunun, güçlü Rus ordusuna karşı yaptığı Plevne Savunması ve verdiği destansı mücadele ile tüm dünyanın saygısını kazanmıştı. İşte bu saygınlığın kazanılmasında önemli rol oynayan, Gazi Osman Paşa ve askerlerinin kullandığı Levyeli Tüfek, 140 yıl sonra maharetli ellerde yeniden hayat buldu.

Tokat Belediyesi tarafından ziyarete açılan Tokat Gazi Osman Paşa Müzesi, o dönemde kullanılan Levyeli Tüfeği, anlamlı motif ve parçalarla yeniden hayata getiren İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Dr Mehmet Fahri Furat tarafından ziyaret edildi. Dr Mehmet Fahri Furat: "Gazi Osman Paşa’nın 1887 yılında yaptığı müdafaa, savaş başarısının yanı sıra o dönemde kullanılan teçhizatlar anlamında da çok önemli. Osmanlı Ordusunun donanmış olduğu levyeli tüfekler, bizim bugün hala gündemimizde olan silahlar. Bir firma bu silahların 1894 versiyonunu üretiyor. O firma ile biz Gazi Osman Paşa anısına, arşivimizden, efemeradan, müzelerimizden ve mimari eserlerimizden esinlendiğimiz bir tüfek üretmek istek ve bu tüfeği ortaya çıkardık. Bu tüfeğin her bir parçasının bir hikayesi var. Kutusunun bir hikayesi var, kutusundaki işlemeleri Mimar Sinan eserlerinden topladık. Üzerindeki işlemeleri ve oymaları Gazi Osman Paşa’nın almış olduğu nişanlardan esinlenerek yerleştirdik. Tüfeğin üzerindeki her bir aksesuarı o döneme ait muhtelif, Türkiye’de kullanılmış ve Türk Ustalar tarafından yapılmış malzemelerden toparladık. Ayrıca bu tüfeğe biz kendi tasarımımız olan dipçik ve şarjör bağlama ekipmanlarını da ilave ettik. Dünyanın muhtelif yerlerinde rahatlıkla gündeme taşınabilecek, marka değeri olabilecek bir tüfek ürettik" şeklinde konuştu.

Levyeli Tüfekler Osmanlı Ordusuna ciddi bir savaş avantajı sağladı

Dipçiği saf gümüşten, ön kabza kapağı ise beyaz altından üretilen tüfeğin gezi ise Osmanlı motifleriyle işlendi. Bu özellikleri ile yeniden hayata getirdikleri levyeli tüfeklerin, Osmanlı Ordusuna ciddi bir savaş avantajı sağladığını söyleyen Dr Mehmet Fahri Furat; "Plevne’de de Osmanlı Ordusu’nun elinde çok sayıda bu levyeli tüfeklerden vardı. Zaten elimizdeki kroniklerde bu bilgileri çokça görmekteyiz. Kaldı ki bizim projemizin bir ayağı arşiv araştırması. O arşiv araştırmalarında da bizim ulaştığımız tüm bilgiler, belgeler, görsel malzemeler bunun doğruluğunu bize gösteriyor" diye konuştu.

Yalnızca 5 adet üretilen tüfeğin 4’ünün hatırı sayılır iş adamları tarafından satın alındığı, 1 tanesinin ise Dr Furat’ta olduğu bilgisi verildi.