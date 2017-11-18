Mobil Künye Sitene Ekle İletişim
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

18 Kasım 2017 Cumartesi 12:10

Polis adaylarına öfke kontrolü eğitimi verildi

Afyonkarahisar Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde eğitim gören polis memurlarına Yaşam Koçu Pınar Yetkin, tarafından “öfke kontrolü” eğitimi verildi.Çok sayıda polis adayının katıldığı eğitim programında Yetkin, öfke...

Polis adaylarına öfke kontrolü eğitimi verildi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Malatya Haberleri Gündem Malatya'da takip edilir.

Afyonkarahisar Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde eğitim gören polis memurlarına Yaşam Koçu Pınar Yetkin, tarafından “öfke kontrolü” eğitimi verildi.

Çok sayıda polis adayının katıldığı eğitim programında Yetkin, öfke ve kontrolünü anlattı. Sakin olmanın her zaman doğru düşünmeyi ve doğru kararlar almayı beraberinde getirdiğini ifade eden Yetkin, öfkenin ise bazen geri dönülmez hatalara neden olduğunu kaydetti. Yetkin, “Öfke tamamen dışsal bir kişi veya faktörün sizin değer yargılarınızdan birisine dokunmasıyla başlar. Daha sonrasında aşırı kızgınlık ve öfke bilinci kısa sürede olsa düşünmenin dışında bırakır. Bu noktada önce tam olarak bir olaya öfkelenmeden kendinizdeki değerlerin neler olduğu yani hassasiyet gösterdiğiniz asıl konunun ne olduğunu bilip ona uygun şekilde öfkeyi tolere etmeyi öğrenmeliyiz. Sonuçta insanlar kendilerine öğretilen ve öğrenebildiği kadarına sahiptir. Siz o kişi değilsiniz o da siz değil, haliyle böyle düşünmemesinin normal olduğunu bilmeniz gerekmektedir. Sakinliğin her noktada doğru düşünmemizdeki rolü büyüktür. Sakinliği hayatımıza yerleştirmeliyiz. Öfke ile baş etmek sizin ve sevdikleriniz ile birlikte karşınızdakinin hayatını daha da güzelleştirebileceğini unutmamalıyız” dedi.

Yetkin ayrıca eğitim programında yaptığı sunumlarla polis adaylarına stres ve başa çıkma yollarını da anlattı.

Loading...
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar.




İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Haberi Oku

<