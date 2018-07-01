GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

01 Temmuz 2018 Pazar 08:56

Polis, magandalara karşı görevli gittiği düğünde çifte telli oynadı

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Asayiş Şube Müdürü Duraner Yay, düğün magandalarına karşı görevlendirilen polis memurları ile gittiği düğünde dayanamayıp çifte telli oynadı.

Polis, magandalara karşı görevli gittiği düğünde çifte telli oynadı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Asayiş Şube Müdürü Duraner Yay, düğün magandalarına karşı görevlendirilen polis memurları ile gittiği düğünde dayanamayıp çifte telli oynadı.

Kırıkkale’de İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ’Magandalara karşı her düğüne nöbetçi polis’ kapsamında ilk uygulama kent genelindeki düğünlerde başladı. İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Asayiş Şube Müdürü Duraner Yay, görevi gereği polis memurları ile birlikte gittiği bir düğünde evlenen çiftlerin mutluluklarına ortak oldu. Düğünde düğün sahibi ve diğer davetlilerle bir süre oynayan Yay, çevredekiler tarafından büyük alkış topladı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku