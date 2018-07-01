Polis, magandalara karşı görevli gittiği düğünde çifte telli oynadı

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Asayiş Şube Müdürü Duraner Yay, düğün magandalarına karşı görevlendirilen polis memurları ile gittiği düğünde dayanamayıp çifte telli oynadı.

Kırıkkale’de İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ’Magandalara karşı her düğüne nöbetçi polis’ kapsamında ilk uygulama kent genelindeki düğünlerde başladı. İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Asayiş Şube Müdürü Duraner Yay, görevi gereği polis memurları ile birlikte gittiği bir düğünde evlenen çiftlerin mutluluklarına ortak oldu. Düğünde düğün sahibi ve diğer davetlilerle bir süre oynayan Yay, çevredekiler tarafından büyük alkış topladı.