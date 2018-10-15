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15 Ekim 2018 Pazartesi 18:17

Polisin yol kontrolünde durdurduğu araçta yaralı baykuş bulundu

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde polisin yol kontrolü sırasında durdurduğu otomobilin ön paneline sıkışmış yaralı baykuş kurtarıldı.

Polisin yol kontrolünde durdurduğu araçta yaralı baykuş bulundu
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Gaziantep’in İslahiye ilçesinde polisin yol kontrolü sırasında durdurduğu otomobilin ön paneline sıkışmış yaralı baykuş kurtarıldı.

İslahiye’de İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki kontrol noktasında durdurdukları bir otomobilde yaptıkları aramada aracın ön paneline sıkışmış halde yaralı baykuş buldu. Hayvanı gören ekipler şaşkınlık yaşarken, sürücü ise yaralı hayvanı hiç farketmediğini belirtti. Polislerin sıkıştığı yerden çıkardığı yavru baykuş, tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yaralı baykuş, ilk müdahalenin ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’ndeki hayvan hastanesine gönderildi.
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