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16 Ekim 2018 Salı 13:21

Pompeo ve Kral Selman Kaşıkçı için birarada

ABD Başkanı Trump’ın talimatı üzerine Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasıyla ilgili olarak Suudi Arabistan’a gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü.

Pompeo ve Kral Selman Kaşıkçı için birarada
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ABD Başkanı Trump’ın talimatı üzerine Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasıyla ilgili olarak Suudi Arabistan’a gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Trump’ın talimatı üzerine 2 Ekim’de Suudi Arabistan’ın İstanbul’daki konsolosluk binasına girdikten sonra kaybolan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile Suudi Arabistan Kralı Selman ile görüştü. Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud ile Kaşıkçı olayına ilişkin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdikten sonra, Pompeo’yu Selman ile görüşmek üzere Suudi Arabistan’a gönderme kararı aldığını açıklamıştı.

Riyad’da havalimanında Suudi mevkidaşı Adil el Cübeyr tarafından Pompeo, Kral Selman’la görüşmesinden önce Suudi mevkidaşı Adil el Cübeyr ile biraraya geldi.

Öte yandan Pompeo’nun Suudi Arabistan ziyareti sonrası Türkiye’ye geleceği ifade ediliyor.
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