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14 Ekim 2018 Pazar 00:17

Portekiz mutfağına ‘Türk’ eli değdi

KAHRAMANMARAŞ (İHA) – Kahramanmaraş’ta bu yıl 5’incisi düzenlenen Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı’nda Aşçılar Birliği Başkanı Fikret Özdemir’in kaleme aldığı “Kahramanmaraş’tan Lizbon’a Lezzet Yolculuğu” adlı kitabının...

Portekiz mutfağına ‘Türk' eli değdi
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KAHRAMANMARAŞ (İHA) – Kahramanmaraş’ta bu yıl 5’incisi düzenlenen Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı’nda Aşçılar Birliği Başkanı Fikret Özdemir’in kaleme aldığı “Kahramanmaraş’tan Lizbon’a Lezzet Yolculuğu” adlı kitabının tanıtımı yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç’un daveti üzerine Kahramanmaraş’a gelen Aşçılar Birliği Başkanı Fikret Özdemir, Portekiz Ankara Büyükelçi Vekili Vasco Seruya ve dünyaca ünlü şeflerden Cüneyt Asan ile Kahramanmaraş’ın damak tadını başkent Lizbon’a taşıdı. Fikret Özdemir ve Cüneyt Asan, davetlilere Kahramanmaraş’ın gastronomideki bazı yemeklerin tanıtımını yaptı.

Aşçılar Birliği Başkanı Fikret Özdemir, yaptığı konuşmasında “Bir Kahramanmaraşlı olarak bu lezzetleri bir araya getirdim. Hiçbir yere gitmedi buraya geldi. Neden? Cüneyt Asan, ‘Sen büyük bir iş yapıyorsun, biz seni destekliyoruz, ülkemin ve Kahramanmaraş’ın arkasındayım’ dedi ve geldi. Kendisi etin duayeni. Biz yemek yapıyorsak oda eti yapıyor. Helal olsun diyorum” dedi.

Şef Cüneyt Asan ise, “Biz bir ekibiz. Ekip olarak birlikte hareket ettiğimiz için beraberiz. Ve şuanda yan yanayız. Eğer farklı düşünseydik, birimiz orda birimiz başka yerde olabilirdik. Biz bu ekip ruhunu devam ettirirsek, bunlar olacak. Eğer ülkenizi seviyor ve anlatmak istiyorsanız, bunun bir numaralı yolu ve silahı yemektir, gastronomidir” diye konuştu.
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