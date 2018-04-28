Poşet içinde çöpe atılan kaplumbağanın hayatı değişti

Muğla’nın Bodrum ilçesinde poşete konularak çöpe atılan yavru kaplumbağayı ölmek üzereyken çöpte bularak kurtaran Bodrum Oda Orkestra sanatçısı ve eşi, kaplumbağaya gözü gibi bakıyor.

Bodrum’un Turgutreis Mahallesi’nde yaşayan Bodrum Oda Orkestra sanatçısı Numan Pekdemir (68) ve eşi Huriye Pekdemir (58) geçtiğimiz günlerde çöp konteynerinin dibine bırakılan ağzı bağlanmış bir poşet içerisinde yavru kaplumbağa buldu. Poşeti çöpün içinden çıkaran çift, hareket eden kaplumbağayı görünce şaşkına döndü. Pekdemir çifti kaplumbağayı poşetten çıkardıktan sonra evlerine götürerek temizleyip yiyecek verdi. 2 çocuk ve 1 torun sahibi Pekdemir çifti bahçelerinde kaplumbağaya bakmaya başladı.

Ölüme terk etmişler

Kaplumbağayı ölmek üzereyken çöp konteynerinin yanında bulduklarını söyleyen emekli öğretmen Huriye Pekdemir, "Çöp atmaya gittiğimde bir ses duydum. Kedi olabilir diye bekledim ama kedi çıkmayınca endişelenip eşime haber verdim. Ağzı kapalı naylon poşet içinde yavru kaplumbağa gördük. Poşetten kurtardığımız kaplumbağayı bahçemizde bakmaya başladık. Veterinere götürdük yarası var mı diye. Çok şükür bir yarası yoktu ama ’doğal ortamda yaşayacak’ dedi veteriner. Salatalık ve marul ile beslememizi söyledi. Biz de bahçemizde bakmaya başladık. Cuma günü bulduğumuz için adını da ’Cuma’ koyduk. Evimizdeki köpeğimiz kaplumbağa ile oynuyor. Kaplumbağaya gittiği yere kadar bakacağız. Kışın nasıl olacak bilmiyorum. Bakımı hakkında daha iyi bilgiler edineceğiz ve ona göre önlemimizi alacağız. Annemin geniş bir arazisi var belki oraya götürürüz ama çok alıştık biz buna" şeklinde konuştu

Aileden biri oldu

Numan Pekdemir ise, "Biz hayvansever kişileriz. Cuma’yı çöp konteynerinde bulduk. Bu toplumun çok acı bir yüzü. Kendisi gidip oraya sıkışmış olsa olabilir ama öyle olmamış poşete konulup ağzı bağlanmış ve ölüme terk edilmiş. Biz Cuma’yı doğal ortamında en iyi şekilde nasıl bakılacaksa o şekilde bakacağız. Bizim için Cuma çok değerli, aslında tüm hayvanlar çok değerli. Biz sokağımızın her yerine kulübeler yaptık sokak hayvanları yaşasın diye. Sokak hayvanlarını susuz ve yemeksiz bırakmayız. Bu da geldi alıştı bize köpeğimiz ’Çiço’ ile de arkadaş oldu. Biz bunu bir yere veremeyeceğiz ama kaplumbağanın doğal ortamı önemli biz de bahçemize bıraktık besliyoruz. Cuma’ya bahçemizde güzel bir yuva yapacağız. Artık orada yaşayacak. Ben her sabah kalkar kalkmaz Cuma’yı arıyorum. Aileden bir oldu artık" ifadelerini kullandı.