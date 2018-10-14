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14 Ekim 2018 Pazar 10:10

Postacı, muhtara evrak teslim etmek için çatıya çıktı

Kastamonu’nun Tosya ilçesi bir postacı muhtara evrak teslim etmek için çatıya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf büyük beğeni aldı.Edinilen bilgiye göre ilçenin Bayat köyü muhtarı Bektaş Candan’a gelen evrakı teslim etmek...

Postacı, muhtara evrak teslim etmek için çatıya çıktı
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Kastamonu’nun Tosya ilçesi bir postacı muhtara evrak teslim etmek için çatıya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf büyük beğeni aldı.

Edinilen bilgiye göre ilçenin Bayat köyü muhtarı Bektaş Candan’a gelen evrakı teslim etmek için köye giden posta görevlisi Çetin Dilek, muhtarın evin çatısını onarmak için çatıya çıktığını öğrendi. PTT merkezinde 18 yıldır posta dağıtım personeli olarak görev yapan Çetin Dilek, çatının altından muhtara seslenerek evrakı imza karşılığı alması için çatıdan aşağıya inmesini istedi. Muhtar Bektaş Candan yaşlı olduğunu ve çatıya zor çıktığını söyleyerek postacının çatıya çıkmasını istedi.

Muhtar Bektaş Candan’ın talebi karşısında kısa bir tereddüt yaşayan Dilek, merdiven kurarak gelen evrakı teslim etmek için çatıya çıktı. Çatıda bekleyen muhtara evrakı teslim ederek imzasını alan postacının o anki fotoğrafları "Postacının Azmi" adı altında sosyal medyada paylaşılarak büyük beğeni aldı. Tosya ilçesinde 54 köye tek başına posta dağıtım görevi yapan Çetin Dilek, Bayat köyünde yaşanan olay ve benzerleri ile sürekli karşılaştığını ifade ederek görevini yaptığını söyledi.
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