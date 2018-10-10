PremiereVision İstanbul kapılarını ziyaretçilere açtı

Dünyanın önemli tekstil ve moda fuarlarından biri olan PremiereVision İstanbul, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde kapılarını ziyaretçilere açtı.

Dünyanın önemli tekstil ve moda fuarlarından biri olan PremiereVision İstanbul, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde kapılarını ziyaretçilere açtı.

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde düzenlenen fuarın açılışına İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Başkanı Pınar Taşdelen Engin, Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Serttaş, PremiereVision Genel Müdürü Gilles Lasbordes, PremiereVision Uluslararası Fuarlar Direktörü Guglielmo Olearo katıldı.

Fuarın açılışında açıklamalarda bulunan PremiereVision Genel Müdürü Gilles Lasbordes, "Türkiye tekstil açısından çok önemli bir ülke. Biz burada bu önemli sektöre destek verebildiğimiz için çok mutluyuz. Özellikle PremiereVision, tekstil konusunda Türkiye’de hazır giyim konusunda şirketlere destek vermekten çok mutlu. Şirketler yerel sektörde bazı sıkıntılar yaşıyor olsa da ihracat açısından olanakların geliştiğini söyleyebilirim’’ diye konuştu.

Düzenlenen fuarla pazarın genişleyeceğini vurgulayan PremiereVision Uluslararası Genel Direktörü Guglielmo Olearo ise, ’’Türkiye’deki moda ve konfeksiyon sektörü iyi durumda. Özellikle ihracat konusunda çok başarılı. İhracat açısından yeni kapıların açılacağına inanıyorum. PremiereVision İstanbul’da küresel açıdan önemli bir faaliyet. Fransa, İspanya gibi Avrupa ülkelerinin katıldığı önemli bir etkinlik. Katılan bu markalarda pazarın genişlemesinde etkili olacaktır’’ şeklinde konuştu.

Türkiye’nin hazır giyim ve tekstil ülkesi olduğunu belirten PremiereVision Türkiye Ofis Direktörü Gülperi Erkanlı, "Türkiye tekstil ve hazır giyim ülkesi. Uzun yıllara dayanan bir alışkanlığımız, kültürümüz, geleneğimiz ve yaratıcılığımız var. PremiereVision’da yaratıcılığın merkezi ve ortaya koymaktan hoşlanan bir yapı olduğu için Türkiye açısından PremiereVision gibi dünya markası olması çok önemli. Türk firmalarının kendi tasarım ve yaratıcılık güçlerini, koleksiyon yaratma kabiliyetlerini ortaya koyma açısından gerçekten çok önemli’’ ifadelerini kullandı.

PremiereVision İstanbul’da firmalar 2019 sonbahar-kış sezonunun örneklerini sergileyecek, bunun yanı sıra konfeksiyon üreticileri de yeni sezon örneklerini bu önemli fuarda ziyaretçilere sunma fırsatı bulacak.