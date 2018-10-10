GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

10 Ekim 2018 Çarşamba 14:18

PremiereVision İstanbul kapılarını ziyaretçilere açtı

Dünyanın önemli tekstil ve moda fuarlarından biri olan PremiereVision İstanbul, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde kapılarını ziyaretçilere açtı.

PremiereVision İstanbul kapılarını ziyaretçilere açtı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Dünyanın önemli tekstil ve moda fuarlarından biri olan PremiereVision İstanbul, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde kapılarını ziyaretçilere açtı.

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde düzenlenen fuarın açılışına İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) Başkanı Pınar Taşdelen Engin, Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Serttaş, PremiereVision Genel Müdürü Gilles Lasbordes, PremiereVision Uluslararası Fuarlar Direktörü Guglielmo Olearo katıldı.

Fuarın açılışında açıklamalarda bulunan PremiereVision Genel Müdürü Gilles Lasbordes, "Türkiye tekstil açısından çok önemli bir ülke. Biz burada bu önemli sektöre destek verebildiğimiz için çok mutluyuz. Özellikle PremiereVision, tekstil konusunda Türkiye’de hazır giyim konusunda şirketlere destek vermekten çok mutlu. Şirketler yerel sektörde bazı sıkıntılar yaşıyor olsa da ihracat açısından olanakların geliştiğini söyleyebilirim’’ diye konuştu.

Düzenlenen fuarla pazarın genişleyeceğini vurgulayan PremiereVision Uluslararası Genel Direktörü Guglielmo Olearo ise, ’’Türkiye’deki moda ve konfeksiyon sektörü iyi durumda. Özellikle ihracat konusunda çok başarılı. İhracat açısından yeni kapıların açılacağına inanıyorum. PremiereVision İstanbul’da küresel açıdan önemli bir faaliyet. Fransa, İspanya gibi Avrupa ülkelerinin katıldığı önemli bir etkinlik. Katılan bu markalarda pazarın genişlemesinde etkili olacaktır’’ şeklinde konuştu.

Türkiye’nin hazır giyim ve tekstil ülkesi olduğunu belirten PremiereVision Türkiye Ofis Direktörü Gülperi Erkanlı, "Türkiye tekstil ve hazır giyim ülkesi. Uzun yıllara dayanan bir alışkanlığımız, kültürümüz, geleneğimiz ve yaratıcılığımız var. PremiereVision’da yaratıcılığın merkezi ve ortaya koymaktan hoşlanan bir yapı olduğu için Türkiye açısından PremiereVision gibi dünya markası olması çok önemli. Türk firmalarının kendi tasarım ve yaratıcılık güçlerini, koleksiyon yaratma kabiliyetlerini ortaya koyma açısından gerçekten çok önemli’’ ifadelerini kullandı.

PremiereVision İstanbul’da firmalar 2019 sonbahar-kış sezonunun örneklerini sergileyecek, bunun yanı sıra konfeksiyon üreticileri de yeni sezon örneklerini bu önemli fuarda ziyaretçilere sunma fırsatı bulacak.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku