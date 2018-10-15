Prens Harry ve Meghan Avustralya’da

Sussex Dükü Prens Harry ve Düşesi Meghan Markle, resmi ziyarette bulunmak üzere Avustralya’nın Sydney şehrine geldi.

Sussex Dükü Prens Harry ve Düşesi Meghan Markle, resmi ziyarette bulunmak üzere Avustralya’nın Sydney şehrine geldi.

Prens Harry ve eşi Meghan Markle, Avustralya, Fiji, Tonga ve Yeni Zelanda’ya gerçekleştirecekleri ve 16 gün sürecek ilk resmi ziyaretlerine başlamak üzere Avustralya’nın Sydney şehrine geldi.

Sydney şehrine varan Harry ve Meghan büyük bir güvenlik duvarı içinde basın ordusu tarafından karşılandı. Çift, Kraliçe’nin Avustralya temsilcisi olan Genel Vali Peter Cosgrove’un Sydney Limanı konutu Admiralty House’a götürüldü.

Ziyaretlerinde birçok resmi etkinliğe katılacak olan kraliyet çifti Sidney’de Cumartesi başlayacak olan 2018 Invictus Oyunları’na da katılacak.