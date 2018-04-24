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24 Nisan 2018 Salı 18:04

Prof. Dr. Firudin Ağasıoğlu: “Ermenistan aslında Türk yurdudur”

Revan Hanlığı konulu konferansta konuşan Prof. Dr. Firudin Ağasıoğlu, “Tarih boyunca bugünkü Ermenistan aslında Türk yurdudur” dedi.Marmara Üniversitesi, Fen ve Edebiyat Fakültesinde “Revan Hanlığı” konferansı yapıldı. Fakültenin...

Prof. Dr. Firudin Ağasıoğlu: 'Ermenistan aslında Türk yurdudur”
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Revan Hanlığı konulu konferansta konuşan Prof. Dr. Firudin Ağasıoğlu, “Tarih boyunca bugünkü Ermenistan aslında Türk yurdudur” dedi.

Marmara Üniversitesi, Fen ve Edebiyat Fakültesinde “Revan Hanlığı” konferansı yapıldı. Fakültenin konferans salonunda, Prof. Dr. Okan Yeşilot moderatörlüğünde gerçekleştirilen konferansa, konuşmacı olarak Prof. Dr. Firudin Ağasıoğlu (Celilov) katıldı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği konferansta, Revan Hanlığı, Ermenistan, Azerbeycan ve Türkiye’nin geçmişi konuşuldu.

“Bir arada yaşamak için, ortak alfabe ve derslikler gerek”

Tüm Türk devletlerinin aynı çatı altında toplanabileceğini ifade den Prof. Dr. Firudin Ağasıoğlu, “Ben bu duruma çok normal bakıyorum. Çünkü tarih boyunca bu olmuş. Yani biz böyle bir tarih yaşadık, Orta Asyalılarda iki ortak Türk dili vardı. Biri Türk dili, Anadolu’da Azerbeycan’da ve İran’da konuşulan bir dildi. Diğerine de Çağatay dili derlerdi o dil de, Özbekler ve Uygurlar arasında konuşulan bir dildi. Yani iki ortak dil vardı, biz böyle bir döngü yaşamışız. Yeniden yaşamak için de ortak alfabe gerek, ortak derslikler gerek” dedi.

“Ermenistan aslında Türk yurdudur”

Ermenistan devletinin tarihi hakkında konuşan Prof. Dr. Ağasıoğlu, “Tarih boyunca bugünkü Ermenistan aslında Türk yurdudur. 1200-250 yılında Revan Hanlığı olmuştur. Bundan 100 yıl önceki Erivan şehrinin fotoğraflarına baktığınız zaman şehrin her yeri mescitlerle doludur. Yani bir Türk şehridir ve çok kadim bir şehirdir. Revan Hanlığının aslında özünün Türk olmasıdır. Oradaki her şey o zamanda Türkçedir. 1918 yılından sonra Rusların yardımıyla bugünkü Ermenistan devleti kuruldu ve oraya Ermenistan adı verildi. Yani Ermenistan’ın 100 yıl yaşı var” diye konuştu.
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