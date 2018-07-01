Prof. Dr. Fuat Sezgin son yolculuğuna uğurlandı

İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin için Fatih Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım’da katıldı. Törende konuşan Erdoğan, "2019 yılını inşallah Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi yılı olarak ilan edeceğiz. Bunun talimatını verdik. Bu da bizim onun manevi noktadaki hayatı için bir iz düşümü olur diye düşünüyorum" dedi.

İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin için Fatih Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım’da katıldı. Törende konuşan Erdoğan, "2019 yılını inşallah Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi yılı olarak ilan edeceğiz. Bunun talimatını verdik. Bu da bizim onun manevi noktadaki hayatı için bir iz düşümü olur diye düşünüyorum" dedi.

Dünyanın önde gelen tarihçilerinden İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin için Fatih Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. 94 yaşında hayatını kaybeden Sezgin’in cenaze törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Bilim ve Sanayi Bakanı Faruk Özlü, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Oğlu Bilal Erdoğan, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve binlerce vatandaş katıldı. Cenaze araçtan cami avlusuna taşınırken tabuta Bilal Erdoğan da omuz verdi. Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından kıldırırken, Prof. Dr. Fuat Sezgin’in cenazesi defnedilmek üzere Gülhane Parkı’na götürüldü.

"Türkiye’ye sevdalı olmasının yanında, tüm eserlerini Türkiye’ye nasıl getireceğinin de hep hesabı içerisinde oldu"

Cenaze namazı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fuat Sezgin hocamızı tanıdığım andan itibaren gerçekten ilim noktasında nasıl kararlı bir insan olduğunu gördüm. Tanıştığım andan itibaren nasıl bir vatansever, vatan sevdalısı olduğunu gördüm. Türkiye’ye sevdalı olmasının yanında tüm eserlerini Türkiye’ye nasıl getireceğinin de hep hesabı içerisinde oldu. ’Hocam sen nereyi beğeniyorsan söyle biz inşallah orada bu merkezi oluşturalım’ dedik. Hocamız da Gülhane Parkı’nın içerisindeki malum şu andaki müze olarak yaptığımız yeri beğendiğini söyledi. Bizler belediyemizle birlikte orada bu çalışmayı yoğunlaştırdık. Hamdolsun şu andaki yere kavuştuk. Tabii hocamızın hayatı boyunca pek çok eseri var. Gerek İslam, bilim, düşünce, fizik, tıp, astronomi ve diğer alanlarda kaleme aldığı bu eserleri ile beraber olayı şöyle cilt olarak raflara dizdiğimizde bin 300 ciltlik bir eser ki bu ciltlerin bir örneği de Cumhurbaşkanlığı kütüphanesinde yerini almış vaziyette. Onu da kendisinden teslim aldık. Şu anda kalan yurt dışındaki eserlerinin de getirilmesi noktasındaki çalışmalarımız bu noktada sürüyor. Buradaki vakıf yönetimi bu konuyu sıkı takipte. Onların gelişiyle birlikte de gerek buradaki müze, gerek kütüphane çok daha güçlü bir hale gelecek" şeklinde konuştu.

"2019 yılını inşallah Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi yılı olarak ilan edeceğiz"

2019 yılının Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi yılı olarak ilan edileceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tabii 2008’de biz İslam Bilim ve teknoloji müzesini birlikte kurduk. İnşallah müzenin yanına da bugün defnini yapacağız. Öyle bir arzusu daha önce de olmuştu. Bu vesile ile attığımız bu adımda da buna bir ilave yapalım isterik. 2019 yılını inşallah Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi yılı olarak ilan edeceğiz. Bunun talimatını verdik. Bu da bizim onun manevi noktadaki hayatı için bir iz düşümü olur diye düşünüyorum. 94 yılılık bir hayat. 60 yılında İstanbul Üniversitesinde malum olaylardan sonra ne yazık ki hocamız da adeta sürgün yiyen insanlardan bir tanesi olmuş ve Almanya’da çalışmalarını devam ettirmiş. Böyle bir insan. Rabbim taksiratını hasenata tebdil etsin. Cenneti cemali ile müşerref kılsın" diye konuştu.