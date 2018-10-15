Prof. Dr. İbrahim Birkan: 'Ekmek Kongresi yapılmalı'

Atılım Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Birkan, "Ekmek Türkiye’nin en önemli konularından biri. Bu konunun geliştirilerek bir ekmek kongresi yapılmalı. Ekmeği hem akademik hem de sektörel ve tarım yönüyle ele almamız gerekiyor" dedi.

Atılım Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Birkan, "Ekmek Türkiye’nin en önemli konularından biri. Bu konunun geliştirilerek bir ekmek kongresi yapılmalı. Ekmeği hem akademik hem de sektörel ve tarım yönüyle ele almamız gerekiyor" dedi.

Türkiye’nin siyez unlu, ekşi mayalı ekmeklerinin tanıtıldığı ve ekmek ve unlu mamül severleri bir araya getiren Uluslararası 2. Ekmek Festivali Başkent Ankara’da başladı. Cermodern Sanat Merkezi’nde 12-14 Ekim 2018 tarihlerinde devam eden festivalde Venezuela, Almanya, Kuveyt, İtalya, Tayland gibi ülkelerin ekmek ve unlu mamullerinin sergilendiği stantlar kuruldu. Festivalde Türkiye’nin Vakfıkebir taş fırın, siyez unlu, ekşi mayalı ekmekleri şef aşçılar ve üreticiler tarafından tanıtılırken, ziyaretçiler için özel ekmek çalıştayları ve tadım etkinlikleri düzenlendi. Atılım Üniversitesi de standıyla festivalde yer aldı. Festivalle ilgili duygu ve düşüncelerini İHA muhabirine aktaran Atılım Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Birkan, çok güzel bir atmosfer olduğunu dile getirdi. Birkan, ekmek konusunda yapılan etkinliklerin çok önemli olduğuna dikkat çekerek. “Esasında Türkiye’nin en önemli konularından birisi ekmek konusu. Belki çok kişi farkında değildir ama, dünya nüfusunun yüzde birini Türkler oluşturuyor ama dünya ekmek tüketiminde yüzde 5 buçukta bir numara biziz. Ekmek bizim temel gıdamız ve ekmeğin anayurdu da Anadolu, o bakımdan bu etkinliği çok önemsiyorum. Hatta ileride bu daha da geliştirilerek bir ‘Ekmek Kongresi’ yapılması gerek diye düşünüyorum. Çünkü Dünya Sağlık Örgütünün rakamlarına göre Türkiye’de çok ciddi bir ekmek sorunu var. Türkiye ekmek sorununu hallederse, sağlık sorununun yüzde 30’unu halleder deniliyor, bu ciddi bir rakam. Bu nedenle ekmek konusuna daha fazla önem vermemiz gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

“Türkiye’de dünya trendinin tersi gelişme var”

Sektörel manada Türkiye’de dünya trendinin tersine bir gelişme olduğunu belirten Birkan, dünyada sağlıklı beslenmenin neticesi olarak glütensiz, tam buğday unu ve katkı maddeleri olmayan ekmeğe karşı bir yönelme var. Tabi Almanya, Kuzey Avrupa gibi ülkelerde ekmek tüketimi hala çok geleneksel, beyaz ekmekte bir azalma var. Türkiye’de ise beyaz ekmeğin hala çok üstün bir hakimiyeti sürüyor. Bunun da değişmesi lazım, ekmek konusunda yapmamız gereken çok şeyler var. Bizim bölümüzün içinde gastronomi dersleri çok önemli bir yer tutuyor. Bu konuda ekmek de çok önemli bir yer alıyor. Ekmeği hem akademik hem de sektörel ve tarım yönüyle ele almamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

"Çevremizde yüzlerce ekmek çeşidiyle başbaşayız"

Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gonca Güzel Şahin ise Uluslararası 2. Ekmek Festivali’nde öğrencilerle ile birlikte Atılım Üniversitesini temsil etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Turizm ve Otel İşletmelciliği Bölümünde yönetim ağırlıklı derslerin yanı sıra uygulamaya yönelik yiyecek içecekle ilgili derslerin de olduğunu dile getiren Şahin, ekmek, pastacılık, unlu mamüllerle ilgili derslere son yıllarda öğrencilerin çok yoğun artan ilgileri ile karşılaştıklarını ifade etti. Atılım Üniversitesi’nin son iki yıldır öğrencilerin ilgileri doğrultusunda uzmanlaşabilecekleri gastronomi alanında bir eğitim fırsatı sunduğunu anımsatan Şahin, "Her yıl artan sayıda öğrenci bu bölüme geliyor, bizler de bu ilgiden dolayı çok mutluyuz. Ülkemizin çok ihtiyacı var bu alanda yetişmiş gençlere. Belki de en büyük sıkıntılarımızdan biri eğitim düzeyi düşük olan bir kesimin bu sektörde yer alması. Dolayısıyla gelecekle ilgili daha çok ümitliyiz, daha iyi şeflere ihtiyacımız var, daha iyi ekmekçilere ihtiyacımız var. Kalitenin her noktada olduğu gibi eğitimde de artması eminim bu sektörün gelişmesini sağlayacaktır" diye belirtti.

"Devlet desteği çok önemli"

Özellikle Ankara’da bu tür etkinlikleri kaçırmamaya çalıştıklarını söyleyen Şahin, öğrenciler için uygulamaya yönelik alanda neler olduğunu fuarlarda görme imkanı olduğundan çok önemsediklerini paylaştı. Şahin, "Bunun dışında İstanbul’da çok yakın bir zamanda Gastromasa var, İzmir’de Gastronomi Kongresi var, Antalya’da yiyecek içecek fuarı var. Dolayısıyla biz bu fuarların hepsini takip etmeye ve yer almaya çalışıyoruz. Bu alanda anlatılacak çok şey var, bu noktada üniversitenin rolü de çok önemli. Türkiye tüketimine baktığınız zaman bir kişi ortalama günde iki ekmek tüketiyor, dolayısıyla ekonomiye katkısı çok büyük. Ama ne yediğimizi de bilmemiz gerekiyor, tüketici olarak daha bilinçli hareket etmemiz gerekiyor. Bu fuarların en büyük amaçlarından biri de bu aslında. Bugün çevremizde yüzlerce ekmek çeşidiyle baş başayız. O çeşitlerin her birinin hangi özelliklere sahip olduğu, hangi malzemeleri içerdiği, hangi ortamlarda pişirildiği çok önemli. Öncelikle tüketiciyi tanımamız, neye ihtiyacı olduğunu bilmemiz gerekiyor, sağlıklı ve iyi fiyatlı ekmek sunabilmek için" diye konuştu.

Şahin, hangi bölümü seçeceği konusunda kafası karışık olan öğrencileri Atılım Üniversitesine derslere misafir öğrenci olarak gelmeye davet etti.

Workshopların düzenlendiği festivalde bir sunum yapan Şahin, fırınların yüzde 58’nin küçük ölçekli aile işletmeleri olduğunu paylaştı. Şahin, "Biz küçük girişimleri bu ülkede ne kadar çok geliştirebilirsek, o kadar sanayimiz gelişecek, sektör gelişecek. Ama bu küçük girişimlerin büyük desteklere ihtiyacı var. Onun için devlet desteği çok önemli. Bu konularda fırıncıların, şeflerin çok bilinçli olması gerekiyor. Ekmekten ne yazık hiç istemediğimiz yabancı maddeler çıkıyor bazen ve ekmek çöpe atılıyor. Çok büyük emeklerle yapılan bu ekmeklerin çöpe atılıyor olması da çok üzücü" ifadelerini kullandı.

"Atılım Üniversitesi farklı mutfakları görme fırsatı veriyor"

Bölümün 4. sınıf öğrencilerinden Simge Darçın Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümünü seçtiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Genel kültür anlamında bize çok şey kattı, okulumuzun bize ekstra ikinci dil zorunluluğu da var, bu da bize çok büyük katkı sağlıyor. Diğer yandan insanların böyle fuarlarda örneğin mutfakların hepsini tanıması çok güzel bir şey, internetten araştırmak bazen yorucu olabiliyor. Hem ülkemizi tanıtıp hem de farklı kültürler tanımak bir ortak alanda olunca tadı kaçınılmaz oluyor" ifadelerini kullandı.

Bir diğer öğrenci Pınar Türüng de, Atılım Üniversitenin Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Açıköz ile çalışma ve farklı mutfakları görme fırsatı vermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.