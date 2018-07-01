Dünyaca ünlü İslam bilim tarihi araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin, son yolculuğuna uğurlandı.

Prof. Dr. Sezgin için Fatih Camii’nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş da katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cenaze töreninde yaptığı konuşmada, Prof. Dr. Sezgin’i tanıdığı andan itibaren ilim noktasında nasıl kararlı bir insan ve nasıl bir vatan sevdalısı olduğunu gördüğünü söyledi. Fuat Sezgin’in, Türkiye’ye sevdalı olmasının yanında tüm eserlerini Türkiye’ye nasıl getireceğinin de hep hesabı içinde olduğunu anlatan Erdoğan, “Bunları kendisiyle konuştuk. ‘Hocam sen nereyi beğeniyorsan, nereyi istiyorsan söyle, biz inşallah orada bu merkezi oluşturalım’ dedik. Hocamız da Gülhane Parkı’nın içinde şu an müze olan yeri beğendiğini söyledi. Bizler belediyemizle birlikte orada bu çalışmayı yoğunlaştırdık. Şu anki yere kavuştuk” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu anda Sezgin’in yurt dışında kalan eserlerinin Türkiye’ye getirilmesi noktasında çalışmaların sürdüğünü ifade ederek, “Buradaki vakıf yönetimi bu konuyu sıkı bir takipte. Onların gelişiyle birlikte de gerek buradaki müze gerek kütüphane çok daha güçlü bir hale gelecek. İnşallah müzenin yanına da bugün defnini yapacağız. Öyle bir arzusu, talebi daha önce de olmuştu ve bu vesileyle attığımız bu adımda da buna bir ilave yapalım istedik. 2019 yılını inşallah Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Yılı olarak ilan edeceğiz. Bunun da talimatını verdik. İnşallah bu da hem bilim tarihimiz için hem ilim irfan tarihimiz için hayırlara vesile olur" dedi.

Prof. Dr. Fuat Sezgin’in cenazesi Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Gülhane Parkı’na defnedildi. Cenaze sonrasında açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ise, “Fuat Sezgin, eşi bulunmaz yeri doldurulamaz büyük bir insandı, büyük bir bilim insanıydı” dedi ve şöyle devam etti:

“Fuat Sezgin, bilim tarihi üzerine özellikle İslam bilim tarihi üzerine dünya çapında çalışmaları olan büyük bir yıldızlı hem Avrupa’da hem İslam dünyasının dört bir tarafında kendisinin izini takip eden sayısız bilim adamı yetiştirdi. Almanya’da hayatı boyunca biriktirmiş olduğu yaklaşık 72 bin ciltlik büyük kütüphanesinin bir bölümünü, önemli bir kısmını Türkiye’ye getirdik. Ama maalesef Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin gergin olduğu geçtiğimiz dönemde bunu da fırsat bilen bazı çevreler tarafından kitaplarının bir kısmına el konuldu şimdi bunların da Türkiye’ye getirilmesi için başlatılan mücadeleyi biz sürdüreceğiz.”

Cenaze töreninin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile birlikte Gülhane Parkı içerisinde oluşturulan Fuat Sezgin Kütüphanesi’nde incelemelerde bulundu.