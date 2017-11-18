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18 Kasım 2017 Cumartesi 09:53

Proje tamamlama toplantısı yapıldı

Kırklareli Belediyesi’nin 1 önce yıl başlattığı "Şehrin Yüzündeki Tarihi Çizgiler-Fevzi Çakmak Caddesi Kentsel Tasarım Hamlesi" projesi tamamlandı.Trakya Kalkınma Ajansı 2016 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamındaki...

Proje tamamlama toplantısı yapıldı
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Kırklareli Belediyesi’nin 1 önce yıl başlattığı "Şehrin Yüzündeki Tarihi Çizgiler-Fevzi Çakmak Caddesi Kentsel Tasarım Hamlesi" projesi tamamlandı.

Trakya Kalkınma Ajansı 2016 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamındaki "Şehrin Yüzündeki Tarihi Çizgiler - Fevzi Çakmak Caddesi Kentsel Tasarım Hamlesi" isimli projenin tamamlanmasının ardından bir toplantı düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıya Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin de katıldı.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Kırklareli Belediyesi ile çalışmaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirtt. Şahin, ’’Projenin, kent kültürünün ve cadde kültürünün gelişmesi, ticaretin ve turizmin gelişmesi adına önemli bir projeyi geride bıraktık. Kırklareli’nin gelişmesine katkı sağlamak anlamında biz her türlü desteğe hazırız. Sayın Başkan Kesimoğlu’nun da ortaya koyduğu vizyonu ile işbirliği içerisinde kentin gelişimi için iyi şeyler olacağına inanıyorum. Gelecek 5 yıl içerisinde Kırklareli’nin daha bilinir ve daha tanınır hale gelecektir’’ dedi.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ise, ’’Bugün bizim için çok güzel ve çok heyecanlı bir gün. Yaptığımız proje ile Fevzi Çakmak Bulvarımızı yeni bir kimliğe kavuşturduk. Kentimizin gelişmeye, yenileşmeye, değişmeye bu gelişimin ve değişimin önemli ve olumlu noktalara gidebilmesi için ortak aklı kullanma düşüncesi ile yola çıktık. Biz de ortak akılla bu kenti sağlıklı bir şekilde büyütmek istiyoruz. 3 bucuk yıldır ciddi emek sarf ediyoruz. Geldiğimiz noktadan şuan için mutluyuz. Ama hedefimiz daha ileriye gitmek. Kentimizin her geçen gün farklılıklarını ortaya koyarak Kırklareli’ni ülke gündemine taşıyacağız. Bu projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.

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