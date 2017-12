Psikolog-yazar Rabia Laçin, Bağcılar Belediyesinin düzenlediği seminerde mutlu evliliğin sırlarını anlattı.

Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezinde gerçekleştirilen "Evliyiz ama aile miyiz?" konulu seminere katılan psikolog-yazar Rabia Laçin kadınlara seslendi. Evlilik ve ailenin tanımıyla konuşmasına başlayan Laçin, "Herkes için evliliğin tanımı farklı. Dünyada ne kadar kadın ve erkek varsa bir o kadar evlilik tanımı var. Birçok tanıma göre evlilik iki kişinin hiç dönmek istemediği bir yolculuktur. Bazılarına göre bir barıştır, kimine göre ise bir kaçıştır. Hepimizin zihinlerinde evlilikle ilgili farklı tanımlar vardır. Kimine göre bir hayat okulu çünkü çok şey öğrenip öğretiyoruz. Psikologlar olarak diyoruz ki evlilik benleri koruyarak biz olabilmektir. Tarafların kişiliklerini koruması ve birlikte bütünleşebilmesidir" dedi.

"Haklı olmak mı mutlu olmak mı hangisi daha önemli?"

Laçin "Her birey evlenebilir ama her evlenen aile olamaz. Evlilik hayatı monologdan değil, diyalogdan ibarettir. Monologda siz her zaman haklısınızdır, yargılarsınız ve istediğiniz sonucu alırsınız. Ancak diyalogda öyle değildir. Her zaman sizin haklılığınız yerine eşiniz ve çocuklarınızın haklılığı da ön plana çıkmaktadır. Haklı olmak mı mutlu olmak mı hangisi daha önemli? Evlilik hayatında mutlu olmak daha çok ön plandadır. Bir danışanım 20 yıllık mahkumiyetin sonunda cezaevinden çıkmıştı. Hikayesini dinlediğimde haklı çıkmıştı. Haklıydı ama mutlu muydu? Aile hayatında haklılığın peşinde koşmak yerine mutluluğu kovalamalıyız. Eşleri karşımıza alacağımız yerde soruna odaklanmalıyız. Başka türlü aile hayatında mutluluğu yakalamak mümkün değil. Haklı olabilirsiniz ancak eşinizle mutlu değilseniz bu haklılık sizi hiçbir yere vardırmaz” diye konuştu



Etkili konuşmanın her sorunu çözeceğini belirten Laçin, "Konuşmak önemli bir sanattır. Yakabilir, yıkabilir, yapabilir. Her eşin birbirine özel hitap şekli olmasını öneririm. Eşimizin hoşlanacağı bir hitap şekli olmalı. Hiçbir şey yoksa bile ismini o kadar farklı söyleyin ki o kendini özel hissetsin. Bu evlilik bağını güçlendirir" ifadelerini kaydetti.