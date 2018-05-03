GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Mayıs 2018 Perşembe 14:51

Pursaklar’da 9. El Sanatları Sergisi açıldı

Pursaklar Belediyesi ile Pursaklar Halk Eğitim Merkezi’nin düzenlediği “9. Geleneksel El Sanatları Yıl Sonu Sergisi” Abdurrahim Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde açıldı. Açılış kurdelesini Belediye Başkanı Selçuk Çetin ve ilçe protokolü kesti.

Pursaklar'da 9. El Sanatları Sergisi açıldı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Pursaklar Belediyesi ile Pursaklar Halk Eğitim Merkezi’nin düzenlediği “9. Geleneksel El Sanatları Yıl Sonu Sergisi” Abdurrahim Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde açıldı. Açılış kurdelesini Belediye Başkanı Selçuk Çetin ve ilçe protokolü kesti.

Çeşitli kursa katılan yüzlerce kadının yaptığı el emeği göz nuru ürünler Pursaklar Belediyesi Abdurrahim Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde görücüye çıktı. Sergi açılışına Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil, AK Parti Pursaklar Kadın Kolları Başkanı Tülay Ergün, Belediye Başkan Yardımcısı Nedim Erçetin, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Alparslan Yalçınkaya, Halk Eğitim Müdürü Orhan Çetin ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri, çalışmaların bulunduğu stantları gezerek el emeği göz nuru ürünleri inceledi. Programda konuşma yapan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, “9 yıldır sizlerle beraber halk eğitim müdürlüğümüz ile birlikte güzel eserler ortaya koyduk. Ellerinize, emeğinize sağlık. Ne kadar şükretsek azdır. Dualarınız ve desteklerinizle ülkemizdeki huzurun, refahın ve istikrarın devam etmesini sağlayacağınıza inanıyorum. Vatana, millete sahip çıkacak iyi evlatlar yetiştirirseniz cennet annelerin ayakları altındadır” dedi.

Protokol üyeleri ve açılışa katılan halk, birbirinden güzel eserlerin yer aldığı sergiyi gezdikten sonra hatıra fotoğrafı çektirdi. Büyük beğeni toplayan sergi Pursaklar Belediyesi Abdurrahim Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde halkın ziyaretine açıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku